Madrid quiere organizar un acto para "homenajear" a Corina Machado en su visita de la próxima semana

La opositora venezolana y última Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, visitará Madrid el próximo 18 de abril. Y el Ayuntamiento de la capital no quiere dejar pasar la oportunidad. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado este miércoles su intención de organizar un acto oficial para homenajear a esta "referente de la libertad".

"Para nosotros es una gran alegría", ha celebrado esta mañana el regidor madrileño en declaraciones a los medios, que venga a Madrid "todo un referente de la libertad, de los derechos humanos y de la democracia", además de "una mujer admirable, extraordinaria que ha hecho frente a la dictadura venezolana poniendo en peligro su vida y su integridad física".

Por ello, ha apuntado Almeida, el Consistorio se va a poner en contacto con el equipo de Corina para estudiar "la posibilidad de poder hacerle una recepción en el Ayuntamiento de Madrid" y brindarle un "reconocimiento a todos sus logros".

"Confiamos no solo en poder tener un encuentro con María Machado, sino en que haya un acto oficial de recepción a María Machado en el Ayuntamiento de Madrid", ha subrayado el alcalde antes de presentar el libro 'Goya a la luz del norte', editado con motivo del tricentenario del pintor.

La líder opositora venezolana ha anunciado que visitará Madrid el próximo 18 de abril para participar en un encuentro con venezolanos residentes en España, según un video difundido en sus redes sociales este martes.

En el mismo, Machado aparece junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y lanza una invitación directa a la comunidad venezolana para asistir al acto. “Nos vemos el 18 a las 18:00 horas en Madrid”, traslada la dirigente en el mensaje.