MADRID
Más Madrid, PSOE y Vox abandonan la Comisión de Lucha contra las drogas tras el dictamen del PP fuera de plazo
Los populares se apoyaron en una interpretación del Reglamento de la Asamblea para incluir su dictamen, lo que la oposición considera una vulneración de los acuerdos previos
Efe
Más Madrid, PSOE y Vox han abandonado este miércoles la Comisión de Lucha contra las drogas de la Asamblea de Madrid, después de que el PP presentara su dictamen final fuera del plazo acordado, según aseguran los partidos de la oposición, y se negara a llegar a un acuerdo sobre el debate final.
El dictamen aprobado en la comisión con los votos del PP concluye que el problema del impacto de la droga en la Comunidad de Madrid no se limita al aumento del consumo, sino que se ve agravado por la banalización en su percepción social, lo que dificulta la prevención, sobre todo en adolescentes y jóvenes.
Tras abandonar la comisión, Más Madrid ha denunciado un nuevo atropello parlamentario por parte del PP al incluir en el orden del día un dictamen registrado fuera de plazo ya que el presidente de la comisión, Ismael Sirio López, fijó como plazo límite para registrar los dictámenes el lunes 6 de abril a las 14:00 horas, y el PP registró su dictamen a las 9:01 horas del martes 7 de abril.
Pese a ello, según explica MM, el PP decidió incluir su documento en el orden del día de la sesión de este miércoles apoyándose en una interpretación del Reglamento de la Asamblea que permite la distribución de documentación con al menos 24 horas de antelación.
Esta decisión, asegura la oposición, vulnera los acuerdos previos de la comisión y los principios básicos del procedimiento parlamentario, por lo que MM ha anunciado que elevará este asunto a la Junta de Portavoces al considerar que se ha producido un incumplimiento del reglamento parlamentario, y ha advertido de que se reserva el ejercicio de las acciones legales y judiciales oportunas.
El PSOE, por su parte, ha explicado a través de una nota de prensa que desde que se inició la polémica por la fecha de presentación de las conclusiones, ha intentado llegar a un acuerdo para que se pudiera desarrollar el final de la comisión de manera consensuada.
Pero, según los socialistas, “lejos de rectificar, el Partido Popular ha demostrado una enorme falta de criterio ético y un inadmisible trilerismo político, evidenciando su falta de respeto a esta comisión y a todos los expertos y entidades que han participado en su desarrollo y cuyo trabajo debería ser respetado”.
- Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar
- La Comunidad de Madrid avisa al Gobierno de que no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal
- Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4
- Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia
- Adiós al tiempo primaveral: lluvias de barro en Madrid este martes por la llegada de una borrasca
- Las educadoras infantiles madrileñas arrancan una huelga indefinida: 'No se puede vivir con el salario mínimo y la responsabilidad que sostenemos