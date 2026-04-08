Madrid y el resto de comunidades del PP plantan a Sira Rego en la Conferencia Sectorial de Infancia sobre acogida de menores migrantes no acompañados

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, no va a acudir hoy a la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para tratar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías. Madrid ha decidido no asistir por su oposición a la medida, una decisión que han tomado también el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP, excepto Ceuta.

"La Comunidad de Madrid no va a participar de la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez. Por coherencia y respeto a la legalidad, hoy no asistiré a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia convocada de forma ilegal. El gobierno quiere prolongar el reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad. No se me ocurre nada más inhumano", ha señalado Dávila en declaraciones remitidas a los medios momentos antes de la hora a la que estaba convocada la reunión.

Tras el plante de las comunidades populares, la reunión no se celebrará por falta de quórum, según recoge la afencia Efe citando fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

La reforma de la ley de extranjería que estableció el traslado de menores desde comunidades en situación de contingencia migratoria extraordinaria a otros territorios cumplió un año el pasado 18 de marzo. El ministro de Política Territorial y memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que el Gobierno prorrogará un año más esa modificación legislativa, circunstancia que fue duramente contestada por la consejera madrileña. El asunto del traslado de menores migrantes no acompañados viene tensando la relación entre ambas administraciones desde hace más de un año.

El pasado lunes, en una carta remitida al ministro Torres, Dávila apuntaba que la Comunidad de Madrid no aceptaría nuevos traslados sin "cobertura jurídica", al entender que los plazos previstos ante esa situación de contingencia han expirado. En la misma carta, señalaba que los traslados llevados a cabo hasta la fecha se habían ignorado la voluntad y situación familiar de los menores así como la coordinación con las entidades públicas de protección. "Se ha llegado a separar a grupos de hermanos y a trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades de España. Incluso se ha hecho con jóvenes que contaban con trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad, abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad", escribía entonces Dávila.

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La consejera madrileña alega ahora que la propia convocatoria de la Conferencia es "ilegal" porque el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades autónomas. Pero sobre todo insiste en el vencimiento del plazo de la norma que ordenaba los traslados. "Ya se ha cumplido el año del plazo del decreto para el traslado forzoso de menores recurrido ante la justicia por la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no hay cobertura legal para continuar con este atropello a las competencias autonómicas y a la dignidad de las personas", ha apostillado. "Sánchez y sus ministros quieren continuar siendo el último transportista de las mafias y Madrid no se lo va a permitir".