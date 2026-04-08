SANIDAD
Madrid adjudica por 120 millones el nuevo contrato del Laboratorio Clínico Central para seis años
El servicio, gestionado por una filial del Grupo Quirón, dará cobertura a 1,4 millones de usuarios de seis hospitales públicos y a más de 160 centros de salud y consultorios, con el objetivo de agilizar los diagnósticos urgentes
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la adjudicación del nuevo contrato de servicios del Laboratorio Clínico Central, dotado con 120 millones de euros para los próximos seis años. Según explicó el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, la adjudicación ha recaído en Health Diagnostics, filial del Grupo Quirón, al presentar la mejor oferta técnica y económica, de acuerdo con la Mesa de Contratación.
El nuevo contrato permitirá mejorar la actividad de este recurso de la sanidad pública madrileña y reducir los tiempos de respuesta diagnóstica en pruebas sanguíneas y hematológicas urgentes.
El Laboratorio Clínico Central da cobertura a cerca de 1,4 millones de usuarios de los hospitales públicos del Henares, en Coslada; Infanta Cristina, en Parla; Infanta Leonor, en Madrid; Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, donde se ubica la instalación; Sureste, en Arganda del Rey; y Tajo, en Aranjuez. Además, atiende a las Direcciones Asistenciales Norte, Sur y Sureste de Atención Primaria, que agrupan a más de 160 centros de salud y consultorios locales.
La Comunidad de Madrid destaca que la población de referencia conjunta de estos centros ha crecido un 6,45% en los últimos seis años. El laboratorio cubre necesidades asistenciales y preventivas en áreas como Hematología Analítica, Microbiología, Parasitología e Inmunología, además de realizar pruebas de compatibilidad de sangre y sus componentes tanto para Atención Hospitalaria como para Atención Primaria.
En 2024, el centro renovó y amplió la certificación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), al incorporar el estudio molecular del virus del papiloma humano (HPV). Su actividad está avalada por la norma ISO 15189:2023, orientada a reforzar la seguridad del paciente, la gestión de riesgos y la mejora continua.
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