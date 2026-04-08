Un Madrid de cine: series y películas dejan más de 1.500 millones y superan los 10.000 empleos en cuatro años

Madrid es ya uno de los grandes platós audiovisuales del mundo. Los rodajes de largometrajes y series realizados en la capital entre 2021 y 2024 generaron un impacto económico superior a los 1.500 millones de euros y permitieron superar los 10.000 empleos, según el estudio Dimensión e impacto de los rodajes de largometrajes y series en Madrid, elaborado por Madrid Film Office y la Universidad Autónoma de Madrid.

El informe, presentado este miércoles en la Casa de la Panadería por la concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento, Almudena Maíllo, analiza un total de 415 producciones rodadas en la ciudad y refleja un sector en plena expansión tras la pandemia, con un crecimiento sostenido del número de proyectos y una presencia cada vez mayor de producciones internacionales.

Solo en términos directos, la actividad audiovisual alcanzó una facturación de 988,7 millones de euros, con una aportación al valor añadido bruto (VAB) cercana a los 596 millones y una recaudación fiscal de 247,3 millones. A ello se suma la creación de 6.039 empleos equivalentes a tiempo completo, una cifra que confirma el peso creciente del sector en la economía madrileña.

Las series se han convertido en el principal motor de este auge. Concentraron 621 millones de euros en ingresos, el 65% del total, y generaron cerca de 4.000 empleos, muy por encima de los largometrajes, que alcanzaron 367,7 millones de euros y algo más de 2.000 puestos de trabajo. En el cómputo global, el impacto total de las series rozó los 999,1 millones de euros, casi el doble que el del cine.

El estudio también pone el foco en el potente efecto arrastre de los rodajes sobre otros sectores. El impacto de esta industria “va mucho más allá del propio ecosistema audiovisual”, ha destacado Maíllo durante el acto, al beneficiar también a la restauración, la hostelería, el turismo y la proyección internacional de la capital. En cifras,l os efectos indirectos e inducidos aportaron más de 553 millones adicionales y más de 4.000 empleos, hasta elevar el impacto total por encima de la barrera de los 1.500 millones.

En cuanto a la estructura empresarial, el documento describe una industria muy atomizada, dominada por microempresas y pequeñas productoras, y marcada por la temporalidad: el 92,9% de los puestos generados por los rodajes fueron empleos temporales. Pese a ello, el volumen económico de las producciones evidencia la dimensión alcanzada por el sector, con una media de 3,6 millones de euros por largometraje de ficción y hasta 26,2 millones por temporada en las series internacionales.

Durante la presentación del informe se ha proyectado una escena de Todos los nombres de Dios (2023), una de las producciones rodadas en Madrid, en la que se ve al actor Luis Tosar caminando solo por la Gran Vía con un chaleco explosivo adherido al cuerpo. Una imagen que ejemplifica a la perfección la capacidad de la ciudad para acoger grandes producciones y convertir sus espacios emblemáticos en escenarios de alto impacto visual.