OCIO
La joya desconocida de Madrid que omiten los turistas: "Su tamaño es cinco veces mayor que el Central Park de Nueva York"
Con más de 1.700 hectáreas, este es el parque público más grande de Madrid, un refugio natural que Felipe II convirtió en coto de caza y que hoy es un espacio ideal para familias
Madrid tiene un parque que por tamaño supera cinco veces al famoso Central Park de Nueva York. Cuando alguien viaja a una nueva ciudad por primera vez, son muchas las cosas no tan típicas que se puede perder si no llega bien informado. Y más si es una ciudad tan grande como la capital. Para combatir este problema, Tony tiene un canal de vídeos llamado España Total en el que aconseja y crea guías para preparar un viaje perfecto. Y si son casi 200.000 personas las que consumen su contenido, habrá que prestar atención a su recomendación sobre esta joya de Madrid que muchos turistas, e incluso locales, nunca han visitado.
El auténtico pulmón de Madrid
Con sus más de 1.700 hectáreas de extensión, este es el pulmón verde más grande de Madrid y que además "es el mayor parque público de toda la ciudad", explica Tony. Se trata de Casa de Campo y es un refugio natural en plena capital. Además, dentro del parque se encuentra el Lago de Casa de Campo, muy popular para los madrileños, tanto para relajarse como para practicar deporte. El parque cuenta también con instalaciones de ocio, como el Parque de Atracciones y el Zoológico de Madrid, lo que lo convierte en un destino ideal para familias.
La historia del parque se remonta a la época de Felipe II. Originalmente, se trataba de un coto de caza real y durante los siguientes próximos a su creación la Casa de Campo fue ampliada y se realizaron diversas obras para embellecerla, como la construcción de jardines y la instalación de fuentes, pero no fue hasta 1931 cuando fue cedido al pueblo de Madrid.
Cómo llegar a Casa de Campo
Para llegar al lago de la Casa de Campo, Tony recomienda tomar el suburbano hasta la estación Lago, de la línea 10 de Metro Madrid. En caso de querer llegar al parque de atracciones, se aconseja utilizar el mismo metro, pero hasta la estación de Batán. La distancia desde el parque hasta el centro de Madrid permite hacer la ruta hasta el centro caminando unos quince minutos hasta Plaza de España. Visitar el parque es gratuito, aunque para acudir al parque de atracciones y el zoo tendrás que sacar entrada.
Así se posiciona este parque como una joya atractiva que muchos turistas desconocen. Un espacio privilegiado con áreas de bosque, praderas, lagunas y zonas de ribera, además de encinas, pinos, alcornoques y robles. También es el hogar de conejos, ardillas y otras especies de aves, reptiles, anfibios e insectos que contribuyen a la riqueza natural del lugar. Es un plan perfecto para hacer con solo, con amigos, familia e incluso con tu mascota.
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