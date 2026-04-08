HISTORIA
Hortaleza conmemora el Centenario de la Aviación Española: horarios y conferencias en Carril del Conde
La Junta Municipal de Hortaleza organiza este ciclo de conferencias sobre la historia aeronáutica, con la presencia del general Juan Francisco Sanz, para acercar a la ciudadanía el patrimonio colectivo
EUROPA PRESS
El distrito de Hortaleza se convierte este mes de abril en el epicentro de la historia aeronáutica de nuestro país. Bajo la dirección de la junta municipal, el Centro Cultural Carril del Conde —ubicado en el corazón del distrito y con acceso gratuito hasta completar aforo— acoge un ciclo de conferencias exclusivo para conmemorar el centenario de los grandes vuelos de la aviación española, una serie de hitos que posicionaron a España a la vanguardia tecnológica del siglo XX.
Un viaje por la historia de nuestros cielos
La inauguración del ciclo corrió a cargo de David Pérez, concejal de Hortaleza, y contó con la destacada presencia del general Juan Francisco Sanz, jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio.
Durante la primera sesión, se analizó el impacto cultural e institucional de las gestas aéreas que marcaron una época. David Pérez destacó que estas actividades abiertas a todos los públicos acercan contenidos de interés histórico a la ciudadanía y forman parte de nuestro patrimonio colectivo, subrayando el papel crucial de la aviación en la proyección internacional de España.
Calendario de conferencias: fechas y temas clave
Para los amantes de la historia militar y el patrimonio tecnológico, las próximas citas están programadas a las 19:00 horas en el mismo Centro Cultural Carril del Conde. El calendario se distribuye de la siguiente manera: el 15 de abril se realizará un análisis de hitos históricos; el 22 de abril la ponencia se centrará en la epopeya del vuelo del Plus Ultra; y finalmente, el 29 de abril, el ciclo cerrará con la historia de la Escuadrilla Elcano y la Patrulla Atlántida.
Este programa no solo busca el rigor divulgativo, sino también inspirar a las nuevas generaciones a través de la fusión de historia, ciencia y conocimiento.
Además del homenaje a la aviación, el distrito refuerza su agenda para este mes con una programación diversa que incluye celebraciones por el Día del Libro, el Día de la Danza, el Día del Arte y el Día del Jazz. El concejal ha reafirmado la apuesta de la Junta Municipal por una programación de calidad, accesible y con contenido divulgativo riguroso, consolidando a Hortaleza como un referente cultural en Madrid con propuestas para todos los vecinos durante todo el mes de abril.
- Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
- Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar
- La Comunidad de Madrid avisa al Gobierno de que no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal
- Esta villa a media hora de Madrid trae este fin de semana su esperado mercadillo medieval: un viaje al pasado con pasacalles, mercaderes, talleres y exhibiciones de aves
- Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia
- Adiós al tiempo primaveral: lluvias de barro en Madrid este martes por la llegada de una borrasca