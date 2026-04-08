Hortaleza conmemora el Centenario de la Aviación Española: horarios y conferencias en Carril del Conde

El distrito de Hortaleza se convierte este mes de abril en el epicentro de la historia aeronáutica de nuestro país. Bajo la dirección de la junta municipal, el Centro Cultural Carril del Conde —ubicado en el corazón del distrito y con acceso gratuito hasta completar aforo— acoge un ciclo de conferencias exclusivo para conmemorar el centenario de los grandes vuelos de la aviación española, una serie de hitos que posicionaron a España a la vanguardia tecnológica del siglo XX.

Un viaje por la historia de nuestros cielos

La inauguración del ciclo corrió a cargo de David Pérez, concejal de Hortaleza, y contó con la destacada presencia del general Juan Francisco Sanz, jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio.

Durante la primera sesión, se analizó el impacto cultural e institucional de las gestas aéreas que marcaron una época. David Pérez destacó que estas actividades abiertas a todos los públicos acercan contenidos de interés histórico a la ciudadanía y forman parte de nuestro patrimonio colectivo, subrayando el papel crucial de la aviación en la proyección internacional de España.

Calendario de conferencias: fechas y temas clave

Para los amantes de la historia militar y el patrimonio tecnológico, las próximas citas están programadas a las 19:00 horas en el mismo Centro Cultural Carril del Conde. El calendario se distribuye de la siguiente manera: el 15 de abril se realizará un análisis de hitos históricos; el 22 de abril la ponencia se centrará en la epopeya del vuelo del Plus Ultra; y finalmente, el 29 de abril, el ciclo cerrará con la historia de la Escuadrilla Elcano y la Patrulla Atlántida.

Este programa no solo busca el rigor divulgativo, sino también inspirar a las nuevas generaciones a través de la fusión de historia, ciencia y conocimiento.

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Además del homenaje a la aviación, el distrito refuerza su agenda para este mes con una programación diversa que incluye celebraciones por el Día del Libro, el Día de la Danza, el Día del Arte y el Día del Jazz. El concejal ha reafirmado la apuesta de la Junta Municipal por una programación de calidad, accesible y con contenido divulgativo riguroso, consolidando a Hortaleza como un referente cultural en Madrid con propuestas para todos los vecinos durante todo el mes de abril.