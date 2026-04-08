Jordi Hereu destaca a Fuenlabrada como ciudad "emblemática" en innovación para el transporte pesado

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado a la localidad madrileña de Fuenlabrada como una ciudad "emblemática" en cuanto a la actividad productiva industrial, especialmente en el sector de la innovación en el uso de las nuevas energías aplicadas al transporte pesado.

Así lo ha trasladado este miércoles durante su visita a la sede de la empresa Avia Ingeniería y Diseño S.L., una compañía especializada en prestar servicios de ingeniería relacionados con vehículos industriales y el transporte pesado, que ha sido beneficiaria recientemente de ayudas del PERTE VEC del Ministerio.

Durante su visita, donde ha estado acompañado del alcalde de la localidad, Javier Ayala (PSOE), y del director general de Avia, David Sánchez Martínez, el ministro ha hecho hincapié en el "fuerte carácter industrial" que tiene la localidad fuenlabreña, que cuenta actualmente con "más de 45 polígonos industriales". "Estamos en un gran nodo industrial, logístico, de aprovisionamiento de grandes áreas. Desde aquí se exporta a países de Europa y a otros continentes", ha resaltado Hereu, quien también ha podido reunirse a lo largo de la mañana con varios empresarios de sectores industriales, logísticos y del comercio de este municipio.

En este sentido, el ministro les ha trasladado la apuesta del Gobierno de España por "la reindustrialización" del país, así como "su apoyo a la recuperación de la actividad productiva industrial", que es "una de las grandes estrategias nacionales y europeas". "Fuenlabrada significa estar en el epicentro del Madrid industrial. Hemos hablado de la logística ferroviaria y de todos aquellos temas que están ocupando y preocupando al sector industrial, en un municipio que tiene un fuerte carácter industrial", ha reiterado.

El Ministro Jordi Hereu y el Alcalde de Fuenlabrada Javier Ayala visitan las instalaciones de AVIA. / X/ Javier Ayala

En cuanto a la compañía Avia, Hereu ha puesto en valor el "claro enfoque a la innovación" en el uso de las nuevas energías, la eléctrica y el hidrógeno, que está aplicando esta compañía para el sector del transporte pesado, que participa en la logística, en los camiones de transporte de mercancías, pero también a los servicios. "Todo esto requerirá de transporte pesado con nuevas energías. Estamos en una empresa que se dedica a la innovación, a la ingeniería de producto y al desarrollo de este producto, que responde sin duda al desarrollo estratégico de nuestro país", ha afirmado.

El ministro de Industria ha recalcado que, así como ya se está trabajando "en la electrificación y en el cambio de modelo energético en la automoción en general -coches, motocicletas-", es evidente que "el transporte pesado en España es una asignatura pendiente" que también tendrá que abordarse de la mano de estas empresas.

Por su parte, el alcalde ha agradecido al ministro su visita a la que es "la ciudad industrial más importante de la región, después de Madrid capital" y ha agradecido también que haya venido "a interesarse por las preocupaciones de los industriales, en esa reunión de trabajo, que ha sido muy productiva". "De alguna forma nos ha permitido trasladarle lo que es la ciudad de Fuenlabrada. El ministro ha puesto el acento en Fuenlabrada y yo se le agradezco como alcalde. Yo siempre lo digo, tenemos muchas cosas que exportar, también en tecnología y en innovación, como demuestra esta empresa", ha zanjado.