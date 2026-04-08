El Gobierno de Ayuso justifica el plante de Madrid a Rego en la Conferencia Sectorial de Infancia: "Es una ministra trilera"

"No hemos acudido porque es una ministra trilera". Con esas palabras ha justificado el portavoz del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, la decisión de no acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia en que el Gobierno iba a abordar con las comunidades autónomas la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías. Madrid, como el resto de autonomías gobernadas por el PP a excepción de Ceuta, se han ausentado y la reunión se ha suspendido pro falta de quórum.

García Martín, como esta mañana la consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha apuntado a una cuestión formal entre las razones para justificar el plante a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. "No hemos acudido porque es una ministra trilera que ha tratado de meter en el ultimísimo momento puntos que no habían sido abordados en las comisiones técnicas previas. Lo que pasa que se ha dado cuenta de que tiene una norma caducada y por eso ha sido la prisa que ha tenido por meterlo en el último momento a traición para que las comunidades autónomas no pudieran trabajar ni opinar".

En ese sentido, Rego ha asegurado esta mañana que la prórroga se llevará, en cualquier caso al Consejo de Ministros "con todos los avales jurídicos". En el origen de la polémica está la interpretación sobre los plazos establecidos por el real decreto que reformaba la ley de extranjería para ordenar el traslado de menores no acompañados desde comunidades en situación de contingencia migratoria extraordinaria hacia el resto de comunidades. Determinada la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad conforme a ciertos criterios, correspondía proceder a renovarla transcurrido un año. Desde la Comunidad de Madrid se alega que desde el pasado 19 de marzo no hay "cobertura legal" para continuar con esos traslados. Rego sostiene que las comunidades ya están informadas, lo que permite seguir con la formulación del real decreto con la nueva capacidad ordinaria.

La ministra ha lamentado que las comunidades populares "lideradas por la Comunidad de Madrid", ha dicho, hayan recurrido a una cuestión procedimental para bloquear la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia hoy y ha acusado al PP de "abrazar tesis racistas" al oponerse a un sistema de "éxito", ha señalado, que ha permitido tramitar 1.700 expedientes para traslados, fundamentalmente desde Canarias y Ceuta, "sin incidencia" y sin amenazar el equilibrio de los sistemas de acogida del resto de comunidades.

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"Cuando no tienes nada que decir, cuando no tienes nada que ofrecer, cuando tienes un caos migratorio, que es el que ha provocado el peor Gobierno de la democracia, que es el de Pedro Sánchez, tratas de enfangar el terreno de juego, de insultar o de decir que son otros los que tienen ese tipo de comportamiento", ha replicado García Martín. "Las comunidades autónomas acuden, como no puede ser de otra manera, a las conferencias sectoriales, pero no a traición, metiendo puntos en el último momento que no han sido previamente trabajados por los equipos".