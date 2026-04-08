UNIVERSIDADES
Felipe VI inaugura el nuevo campus universitario del IEB en Madrid
El Instituto de Estudios Bursátiles, adscrito a la Complutense y a la Rey Juan Carlos, abre unas instalaciones de más de 10.000 metros cuadrados
El rey Felipe VI ha inaugurado este miércoles en Madrid el nuevo campus universitario del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos, y ha presidido la entrega de nueve Becas al Honor a alumnos reconocidos por su mérito académico y profesional.
A su llegada al campus, el monarca ha sido recibido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el director del IEB, Álvaro Martínez-Echevarría.
Tras acceder al vestíbulo principal, Felipe VI ha saludado al equipo directivo y al consejo rector del Instituto ante una placa conmemorativa de la inauguración, antes de dirigirse al aula magna, donde se ha celebrado el acto académico.
Durante la ceremonia, el director del IEB ha destacado la trayectoria del centro, fundado en 1989, y ha explicado los criterios arquitectónicos del nuevo campus.
En el transcurso del acto, el rey ha entregado las Becas al Honor a Inés Camacho, Javier Madrid, Claudia Souviron, Alba Sampedro, Alejandro Rico, María Paz, Beatriz Silvia Macías, Adrián González y Eva Ramos.
Concluido el acto institucional, Felipe VI ha recorrido las instalaciones del campus, de más de 10.000 metros cuadrados y situado entre Moncloa-Aravaca, en el entorno de la Casa de Campo, y Pozuelo de Alarcón.
Durante la visita, ha pasado por la biblioteca José Domingo Rodríguez Losada, un aula con actividad docente y la sala de tesorería, donde ha conocido la metodología formativa del centro. La jornada ha finalizado con un encuentro con la comunidad educativa y los asistentes en el claustro del campus.
El Instituto de Estudios Bursátiles inició su actividad en 1989 como escuela de negocios especializada en bolsa y mercados financieros. Desde 1993 está constituido como asociación sin ánimo de lucro. En la actualidad, imparte los grados en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, además de programas de posgrado en materias jurídicas y financieras.
- Luis Cortés, el gitano negro que dejó de cargar cajas para coronarse en Vistalegre: 'Mi mayor triunfo es haber quitado a mi madre de trabajar
- La Comunidad de Madrid avisa al Gobierno de que no aceptará nuevos traslados de menores no acompañados sin cobertura legal
- Renfe avisa de cambios en Cercanías Madrid por obras en la infraestructura de la C-3 y la C-4
- Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026
- Dentro de la cocina de Villaverde donde se preparan 80.000 platos a la semana
- La ruta fácil de senderismo a una hora de Madrid con paisajes de cuento y una ermita del siglo XVI: ideal para hacer en familia
- Adiós al tiempo primaveral: lluvias de barro en Madrid este martes por la llegada de una borrasca
- Las educadoras infantiles madrileñas arrancan una huelga indefinida: 'No se puede vivir con el salario mínimo y la responsabilidad que sostenemos