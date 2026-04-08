Felipe VI inaugura el nuevo campus universitario del IEB en Madrid

El rey Felipe VI ha inaugurado este miércoles en Madrid el nuevo campus universitario del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos, y ha presidido la entrega de nueve Becas al Honor a alumnos reconocidos por su mérito académico y profesional.

A su llegada al campus, el monarca ha sido recibido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el director del IEB, Álvaro Martínez-Echevarría.

Tras acceder al vestíbulo principal, Felipe VI ha saludado al equipo directivo y al consejo rector del Instituto ante una placa conmemorativa de la inauguración, antes de dirigirse al aula magna, donde se ha celebrado el acto académico.

Durante la ceremonia, el director del IEB ha destacado la trayectoria del centro, fundado en 1989, y ha explicado los criterios arquitectónicos del nuevo campus.

En el transcurso del acto, el rey ha entregado las Becas al Honor a Inés Camacho, Javier Madrid, Claudia Souviron, Alba Sampedro, Alejandro Rico, María Paz, Beatriz Silvia Macías, Adrián González y Eva Ramos.

El rey, durante su visita a una de las zonas del nuevo campus del IEB en Madrid. / CASA REAL

Concluido el acto institucional, Felipe VI ha recorrido las instalaciones del campus, de más de 10.000 metros cuadrados y situado entre Moncloa-Aravaca, en el entorno de la Casa de Campo, y Pozuelo de Alarcón.

Durante la visita, ha pasado por la biblioteca José Domingo Rodríguez Losada, un aula con actividad docente y la sala de tesorería, donde ha conocido la metodología formativa del centro. La jornada ha finalizado con un encuentro con la comunidad educativa y los asistentes en el claustro del campus.

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El Instituto de Estudios Bursátiles inició su actividad en 1989 como escuela de negocios especializada en bolsa y mercados financieros. Desde 1993 está constituido como asociación sin ánimo de lucro. En la actualidad, imparte los grados en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, además de programas de posgrado en materias jurídicas y financieras.