Las escuelas infantiles madrileñas protestan por segundo día consecutivo por mejoras salariales y bajada de ratios

Un centenar de trabajadores de las escuelas infantiles, en su mayoría mujeres, han protestado este miércoles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid para reclamar en su segundo día de huelga indefinida mejoras salariales, pareja educativa en centros y bajada de ratios. 'Hasta los ovarios de sueldos precarios' y 'El 0-3 no llega a fin de mes' han sido algunos de los clamores de los profesionales que han vuelto a vestir una camiseta amarilla, que representa el color de la infancia, acompañado por una cacerolada.

Convocada por la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles y CGT, trabajadores de las escuelas infantiles vuelven a denunciar la "falta de atención institucional" hacia el primer ciclo de Educación Infantil, entre los 0 y 3 años, con unas reclamaciones que se dirigen al Gobierno central, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

La huelga, que apoyan CCOO y UGT, se mantendrá "el tiempo que sea necesario" hasta que se produzcan mejoras que "permitan garantizar una educación de calidad". A la convocatoria de este miércoles han acudido la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y portavoz del PSOE en el Consistorio, Reyes Maroto, y el diputado socialista Esteban Álvarez. En este caso, las reclamaciones se han dirigido a la Consejería que lidera Mercedes Zarzalejo ya que los profesionales consideran que "tienen la potestad de hacer bajada de ratios, incluir la pareja educativa, mejorar sus salarios e incrementar los recursos para la atención a la diversidad.

"Éxito" de convocatoria

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Rosa Marín, ha calificado de "éxito" la convocatoria porque "se han unido todos los modelos de gestión y se han movilizado todas las compañeras" sin necesitar "a los sindicatos mayoritarios".

Este martes se concentraban frente al Ministerio de Educación para reclamar que se incluya al sector en la nueva ley educativa. Ese mismo día la ministra, Milagros Tolón, se reunió con la Plataforma para escuchar sus reivindicaciones.

"Fue muy fructífera porque tenemos su compromiso de incluir en la nueva normativa al 0-3. La semana que viene nos reunimos para ver cómo podemos hacerlo, así que genial. Se ha visto que hay esa unión y que juntas somos más fuertes", ha defendido.

Exigen una nueva reunión con la consejera

Ahora, la Plataforma de Escuelas Infantiles reclama a la consejera "una plan con mejoras" en los centros, con el reconocimiento de las categorías profesionales, más recursos materiales, el mantenimiento de las infraestructuras y un calendario escolar "acorde a las necesidades de la primera infancia".

"Mercedes Zarzalejo, te invito a que nos llames a reunirnos y a ver cómo podemos mejorar porque estamos deseando volver a las aulas La Consejería tiene toda la potestad para llevar a cabo estas reclamaciones", ha insistido Marín.

El último encuentro entre la Comunidad y la Plataforma tuvo lugar hace unos días. Desde el Gobierno regional manifestaron que "reconocen y valoran" el trabajo de estos profesionales, a la vez que instaron a sindicatos y patronales al "diálogo" para mejorar el convenio colectivo del sector.

Piden a Almeida reunirse con profesionales

Según la Plataforma, el Ayuntamiento de Madrid hasta ahora no se ha reunido con los profesionales, por lo que prevén realizan más concentraciones para que "escuchen sus reclamaciones". Tanto Más Madrid como PSOE han reclamado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que se siente con los trabajadores.

"Almeida va de Feria Inmobiliaria en Cannes a la Fórmula 1, de sarao en sarao, pero no tiene un momento para reunirse con estas trabajadoras. Tampoco ha tenido un momento para poner en marcha contratos nuevos que garanticen las condiciones laborales que ellas mismas ya habían conseguido", ha criticado Maestre.

En este sentido, la líder de la oposición en el Consistorio ha tachado de "intolerable" que los trabajadores que sostienen a las personas "más frágiles y más vulnerables" de la ciudad y de la Comunidad, tengan "ratios de 20 niñas por aula, 8 bebés de menos de un año por aula, 14 de entre 1 y 2 años, además de cobrar un poquito más del salario mínimo interprofesional". "Esto se deba a una decisión política del Partido Popular porque hoy Almeida e Isabel Díaz Ayuso podrían decidir aplicarles las subidas salariales que ellas ya han negociado y que se merecen desde hace demasiado tiempo", ha insistido.

Por todo ello, Maestre ha reclamado al Gobierno municipal que "deje de vender la ciudad y los servicios públicos a los ricos y que pague lo que les debe de forma inmediata" a los profesionales de las escuelas infantiles. Ha exigido que "no prorrogue un solo contrato más y que ponga en marcha pliegos nuevos que garanticen la subida salarial". "Lo que no tenía que haber hecho Almeida, que lo hizo con pleno conocimiento a lo largo del verano pasado, era prorrogar los contratos de escuelas infantiles externalizadas que estaban en vigor.

Con esa prórroga lo que ha hecho es mantener las condiciones salariales antiguas, es decir, mantener a las trabajadoras de las escuelas infantiles en torno al salario mínimo interprofesional", ha lamentado.

Las educadoras de escuelas infantiles protestan con camisetas amarillas, pitos y cacerolas. / EFE/ Juliana Leao

El PSOE reclama "respeto y condiciones dignas"

Por su parte, Maroto ha mostrado su apoyo a los trabajadores de la educación de 0 a 3 años que "no piden privilegios, sino respeto y condiciones dignas". Ha añadido que las profesionales "están sometidas a falta de recursos a precariedad y sobre a ratios abusivas", por lo que le parece "lamentable" que "la única puerta que esté cerrada en estos momentos es la del Ayuntamiento de Madrid".

"Ayer la ministra recibió a la plataforma, algo que pone de manifiesto el talante de negociador y de apoyo del Ministerio de Educación ante las reclamaciones de esas profesionales. Espero que hoy, que estamos ante la Consejería de Educación sean también recibidos por los responsables. Lo que le pedimos a Almeida es que también les reciba de forma inmediata", ha solicitado.

En esta línea, la edil socialista ha insistido en que el Consistorio no se puede "quedar al margen de mejorar las condiciones de una etapa en la cual los niños y las niñas determinan también su desarrollo cognitivo". "Es importante que desde las administraciones reciban todo el apoyo. Le pido al señor Almeida que las reciba, que las considere como profesionales y que no solo haga lo de siempre, que es reunirse con las empresas que ahora mismo las están precarizando. Espero que atienda sus peticiones y que humanice una etapa educativa que es fundamental", ha concluido.

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Al hilo, el diputado autonómico Esteban Álvarez ha manifestado que la huelga indefinida de las escuelas infantiles es "un ejemplo del Madrid de Ayuso, un lugar muy bonito para la foto y la propaganda, pero muy duro para vivir". "Esto lo sufren las familias que no encuentran plaza para sus hijos y las educadoras que se encuentran con unos salarios absolutamente indignos y unas condiciones laborales pésimas. La educación infantil es un laberinto y un negocio cuando en realidad es un derecho", ha indicado.