Enrique Cerezo: "Julián Álvarez tiene contrato y yo decidiré cuándo se marcha"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, protagonizó el momento más esperado de la tradicional comida protocolaria entre las directivas del Atlético y el FC Barcelona. Apenas bajarse del coche a las puertas del restaurante, Cerezo fue rodeado por los medios y dejó una serie de declaraciones rotundas y con su habitual ironía sobre el futuro de Julián Álvarez, uno de los nombres que más suenan en los despachos culés en las últimas semanas.

Julián celebra su gol contra el Tottenham / EFE

A una pregunta directa sobre si podía garantizar la continuidad del delantero argentino hasta final de año, el máximo dirigente rojiblanco respondió con sorna: "¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?". El periodista le recordó que Álvarez tiene contrato en vigor con el Atlético. Cerezo, sin perder el humor, remató: "Pues imagínate que yo soy Dios y hasta que yo no decida que se marche, no se marchará".

Tras ello, y en un tono más directo, respondiendo a SPORT, resumió su postura en una frase que ya se ha hecho viral: "Te lo voy a decir en tres palabras: tiene contrato con el Atlético de Madrid. Bueno, en lugar de en tres te lo he dicho en siete". El mensaje fue claro y sin fisuras: Julián Álvarez no está en venta. El argentino, que firmó hasta junio de 2030, es intocable para el club colchonero pese a los rumores que lo sitúan en la agenda del Barcelona.

Posible roja a Gerard Martín

La comida de directivas, habitual antes de los duelos de alto voltaje entre ambos equipos, sirvió también para hablar de otros temas candentes. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) publicó en su sección 'Tiempo de revisión' de la RFEF el análisis de la polémica jugada del último Atlético-Barça en el Metropolitano. El organismo arbitral reconoció de forma explícita que Gerard Martín debió ser expulsado por juego brusco grave en la acción sobre Thiago Almada.

Gerard Martín conversa con Mateo Busquets / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El VAR intervino para rebajar la roja a amarilla, pero el CTA corrigió el error y dejó claro que la sanción correcta era la expulsión directa. Preguntado por esta rectificación, Cerezo no se mordió la lengua: "Sabéis cuál es mi opinión del VAR. Me parece muy bien que el VAR diga que se han equivocado, pero ¿en qué nos compensa a nosotros la equivocación?". El presidente atlético expresó así el malestar que arrastra el club por decisiones arbitrales.

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Con estas palabras, Cerezo no solo blindó públicamente a Julián Álvarez, sino que también envió un mensaje nítido al Barcelona: el Atlético no piensa facilitar ninguna operación.