El antes y el después de la demolición de la antigua torre del Hospital 12 de Octubre

De la antigua mole de la torre de hospitalización del Hospital 12 de Octubre ya no queda casi nada. El otrora gigantesco edificio de 18 plantas ha quedado reducido a su esqueleto, rodeado de un gran solar despejado y maquinaria pesada que continúa con el largo y meticuloso proceso de demolición, tal y como se puede apreciar en las imágenes compartidas recientemente por Sacyr, la empresa a cargo de los trabajos.

"Actualmente, nuestro equipo está muy cerca de conseguir su demolición completa", afirma la compañía en un mensaje publicado esta semana en la red social X. Culminará un desmontaje metódico, casi quirúrgico, acorde con un hospital que ha seguido funcionando en todo momento. Como refleja la secuencia de imágenes, no se ha tratado de un derribo ejecutado de una vez, sino de un desmontaje progresivo de arriba abajo, condicionado por la cercanía de áreas sanitarias y por la complejidad del edificio.

El proceso arrancó en noviembre de 2025 con una fase previa de vaciado interior, desmontaje de instalaciones y retirada de materiales peligrosos. Tras este comenzó la demolición estructural, planteada de forma inversa a la construcción: primero se rebajan los niveles superiores con maquinaria especializada y, a medida que el edificio iba perdiendo altura, entraban en acción equipos más pesados para rematar los cuerpos inferiores. Para esta operación se ha utilizado incluso una pluma de más de 62 metros, la mayor de España para este tipo de trabajos.

Las obras han ido avanzando por fases y con algunos ajustes sobre el calendario inicial. La meteorología, especialmente la lluvia y el viento, ha ralentizado los trabajos en los últimos meses. Pese a todo, la demolición ha entrado ya en su recta final y su conclusión definitiva está prevista para esta primavera de 2026.

Todo esto forma parte del proceso de renovación integral del 12 de Octubre, que arrancó en el verano de 2021 con la construcción del nuevo edificio de hospitalización y bloque técnico, una infraestructura de más de 135.000 metros cuadrados y 10 plantas, con más de 700 habitaciones, 40 quirófanos, 109 camas UCI, 40 de reanimación y cerca de 5.000 metros cuadrados de terrazas verdes y jardines terapéuticos.

El nuevo edificio fue inaugurado en diciembre de 2024, tras un lento traslado por fases de más de 1.000 pacientes a lo largo de 65 días. Este movimiento permitió liberar definitivamente la vieja torre e iniciar su demolición sin afectar a la actividad asistencial del complejo. Su inminente desaparición no será el último paso. El solar se reurbanizará para mejorar la circulación interna del recinto y ganar espacio para zonas verdes, jardines y nuevos recorridos peatonales y de tráfico hospitalario.