DECLARACIÓN RENTA
Buenas noticias para los madrileños: esta es la rebaja en la Renta que pueden aprovechar si viven en un pueblo
El objetivo radica en frenar la caída demográfica en las zonas rurales mediante incentivos dirigidos a quienes decidan instalar allí su residencia habitual
La campaña de la Declaración de la Renta llega con una novedad destacada para la Comunidad de Madrid: el Ejecutivo regional quiere utilizar la vía fiscal para favorecer el traslado de población a los municipios más pequeños. El objetivo radica en frenar la caída demográfica en las zonas rurales mediante incentivos dirigidos a quienes decidan instalar allí su residencia habitual.
La medida afectará a 73 municipios madrileños con problemas de despoblación, lo que supone alrededor del 41% de las localidades de la región. Todos ellos tienen en común su reducido tamaño y su situación de vulnerabilidad demográfica, un contexto en el que el Gobierno autonómico busca ganar habitantes con rebajas en el IRPF y otros beneficios tributarios vinculados a la vivienda.
Estos son los perfiles que podrán beneficiarse
El nuevo paquete fiscal se dirige principalmente a dos grupos. Por un lado, a los menores de 35 años que trasladen su residencia a alguno de estos municipios. Por otro, a quienes compren o rehabiliten una vivienda en estas localidades con la intención de convertirla en su domicilio habitual.
Hasta 1.000 euros por cambiar la residencia
Entre las deducciones planteadas destaca una ayuda directa en el tramo autonómico del IRPF para los jóvenes que den el paso de mudarse a uno de estos pueblos. En concreto, los menores de 35 años podrán aplicar una deducción de hasta 1.000 euros si fijan allí su residencia habitual y la mantienen no solo durante el año del traslado, sino también en los tres ejercicios siguientes.
A esta ventaja se sumaría otra deducción pensada para quienes adquieran una vivienda o acometan obras de rehabilitación. La propuesta pasa por permitir desgravar el 10% del importe destinado a la compra o a la reforma, con un límite anual de 1.500 euros.
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