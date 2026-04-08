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DECLARACIÓN DE LA RENTA

Ya puedes presentar la Renta 2025: estas son las deducciones que muchos madrileños olvidan incluir

En la capital, las deducciones autonómicas se han consolidado como una de las vías más eficaces para recortar el importe final del IRPF

En muchos casos, una correcta aplicación de los beneficios fiscales disponibles permite reducir de forma notable la cuota a ingresar

En muchos casos, una correcta aplicación de los beneficios fiscales disponibles permite reducir de forma notable la cuota a ingresar / EUROPA PRESS

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 vuelve a poner el foco sobre uno de los aspectos que más interesan a los contribuyentes madrileños: cómo pagar menos impuestos de forma legal. En la Comunidad de Madrid, las deducciones autonómicas se han consolidado como una de las vías más eficaces para recortar el importe final del IRPF, especialmente en perfiles vinculados a la familia, la vivienda, la educación o la inversión.

Aunque muchos ciudadanos centran su atención en los tramos del impuesto, la realidad es que buena parte del ahorro puede estar en estos incentivos fiscales. Aplicarlos correctamente puede marcar la diferencia entre una declaración ajustada y otra con un desembolso mucho mayor del necesario.

Los datos fiscales son un resumen de toda la información económica que Hacienda ya conoce porque la han comunicado otras entidades durante el año

Los datos fiscales son un resumen de toda la información económica que Hacienda ya conoce porque la han comunicado otras entidades durante el año / EUROPA PRESS

Las deducciones más relevantes en Madrid

Dentro del bloque autonómico, las ventajas fiscales ligadas al entorno familiar siguen siendo de las más utilizadas. La normativa madrileña permite aplicar una deducción de 721,70 euros por nacimiento o adopción de hijos, un beneficio que se mantiene durante tres ejercicios.

A ello se suma otra ayuda fiscal por adopción internacional, compatible con la anterior, además de deducciones específicas por acogimiento de menores o por el cuidado de personas mayores o con discapacidad, con importes que en determinados casos pueden llegar a 1.546,50 euros.

Claves para ahorrar en la declaración de la rente: deducciones fiscales.

Las claves para ahorrar en la declaración de la rente son las deducciones fiscales / ARCHIVO

La vivienda también ocupa un lugar central en la estrategia de ahorro fiscal de muchos contribuyentes. En el caso del alquiler, Madrid contempla una deducción del 30% de las cantidades abonadas por la vivienda habitual, con un tope de 1.237,20 euros, siempre que se cumplan determinados requisitos de edad e ingresos.

Por su parte, los menores de 30 años con préstamo hipotecario pueden beneficiarse de una deducción de hasta el 25% de los intereses satisfechos, con un máximo anual de 1.031 euros.

Educación, donativos e inversión: otras vías para reducir el IRPF

El catálogo de deducciones madrileñas no se limita a familia y vivienda. También existen ventajas fiscales vinculadas a los gastos educativos, un apartado especialmente relevante para los hogares con hijos escolarizados. La Comunidad de Madrid permite desgravar un 15% por escolaridad y enseñanza de idiomas, además de un 5% por vestuario escolar.

Las aportaciones solidarias también tienen reflejo en la declaración. Los contribuyentes pueden deducirse un 15% de las donaciones realizadas a fundaciones o clubes deportivos, una opción que combina incentivo fiscal con apoyo a entidades sociales y deportivas.

En el terreno económico, la región mantiene además su apuesta por la actividad emprendedora. Quienes destinen capital a empresas de nueva creación pueden acceder a deducciones que alcanzan el 40% e incluso el 50% de la inversión realizada. A esto se añade una ayuda específica para el autoempleo de menores de 35 años, con una deducción directa de 1.031 euros.

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Planificar la declaración puede suponer un ahorro importante

Revisar con detalle estas deducciones autonómicas antes de presentar la Renta no es un trámite menor. En muchos casos, una correcta aplicación de los beneficios fiscales disponibles permite reducir de forma notable la cuota a ingresar. Por eso, conocer qué gastos desgravan y qué requisitos exige la normativa madrileña se ha convertido en una de las claves de la campaña.

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