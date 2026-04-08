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DECLARACIÓN DE LA RENTA

La deducción por alquiler en la renta 2025 en Madrid: estos son los requisitos para desgravarla

Un 26% de los hogares madrileños vivían de alquiler en 2025, por lo que muchos buscarán beneficiarse de esta deducción, pero deben cumplir con condiciones específicas

La Campaña de la Renta 2025 arranca este miércoles 8 de abril y ya son muchos los madrileños que consultan las deducciones autonómicas

La Campaña de la Renta 2025 arranca este miércoles 8 de abril y ya son muchos los madrileños que consultan las deducciones autonómicas / Europa Press

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Con la llegada de abril arranca uno de los trámites fiscales más relevantes del año: la campaña de la Renta. Y es que hoy, 8 de abril, marca el pistoletazo de salida a partir del cual los contribuyentes podrán comenzar a gestionar la declaración correspondiente a los ingresos obtenidos durante 2025, un proceso que cada año afecta a millones de personas.

Así, un año más, los madrileños revisan la información fiscal disponible y estiman el resultado de su declaración con el famoso "borrador". Sin embargo, muchos desconocen las múltiples deducciones disponibles, de entre las cuales, la deducción por alquiler se posiciona como una de las grandes ayudas para obtener una declaración "a devolver".

Requisitos de la deducción por alquiler

Según los datos recabados, en 2025, un 26% del total de hogares madrileños vivían de alquiler, registrando alrededor de 351.000 viviendas, tan solo en la capital. Conociendo estos datos, no es de extrañar que sean muchos los que deseen beneficiarse de esta ayuda, sin embargo, este subsidio viene con letra pequeña, ya que deben cumplirse los siguientes requisitos:

  • El contribuyente debe tener menos de 40 años de edad.
  • La suma de las bases imponibles general y del ahorro no pueden superar los 26.414,22 euros en tributación individual y los 37.322,20 euros en tributación conjunta.
En 2025 el 26% de los hogares madrileños vivían de alquiler

En 2025 el 26% de los hogares madrileños vivían de alquiler / Freepik

  • La suma de las bases imponibles general y del ahorro de todos los miembros de la unidad familiar no puede superar los 61.860 euros anuales.
  • El dinero pagado en concepto de alquiler durante 2025 debe suponer al menos el 20% de la suma de bases imponibles.
  • El contribuyente debe estar en posesión del resguardo o una copia del depósito de la fianza o, en su caso, una copia de la denuncia por no haberles entregado dicho justificante el arrendador.

Además, y según especifica la Agencia Tributaria en el Manual de la Renta de 2025, de las deducciones autonómicas de Madrid solo podrán beneficiarse "los contribuyentes que en 2025 hayan tenido su residencia habitual en el territorio de la Comunidad de Madrid".

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¿Cuánto dinero me devolverían?

En caso de cumplir con los requisitos especificados, la cuantía de devolución por alquiler podría alcanzar el 30% de las cantidades pagadas por arrendamiento de vivienda durante 2025, hasta alcanzar un límite de 1.237,20 euros, tanto en tributación individual, como en tributación conjunta.

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