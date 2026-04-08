La Comunidad tramitó en 2025 más de un centenar de denuncias por vertidos ilegales

La Comunidad de Madrid tramitó a lo largo de 2025 un total de 115 denuncias a empresas y particulares por vertidos ilegales en el medio natural, un 10,1% del total de 1.137 expedientes abiertos por infracciones contra el medio ambiente en la región y de cuya investigación se encarga el Cuerpo de Agentes Forestales.

El 50% de estas acusaciones se debieron a abandonos de restos de construcción y demolición, localizados en su mayoría en caminos vecinales, vías pecuarias y carreteras en desuso. Otro 20% corresponde a residuos peligrosos, como fibrocemento, disolventes, pinturas o restos animales; un 20% más vinculado a quema de materiales y el 10% restante englobó otros restos como maderas o plásticos.

Este tipo de prácticas en espacios no autorizados ocasiona "un grave impacto en el entorno", generando además un "efecto llamada" y favoreciendo su acumulación progresiva, incluso en áreas de especial protección, ha alertado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Asimismo, pueden provocar la contaminación del suelo y de las aguas, constituir focos de infección para personas y fauna, degradar el paisaje, obstaculizar vías rurales y, en épocas de altas temperaturas, aumentar el riesgo de incendios forestales.

Las denuncias tramitadas por los Agentes Forestales se remiten mayoritariamente a la Subdirección General de Inspección y Disciplina Ambiental, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, si bien cuando los hechos se producen en suelo urbano, se deriva a los ayuntamientos competentes.

La deposición de vertidos ilegales puede conllevar sanciones administrativas que van desde los 2.000 en los casos leves, hasta los 100.001 euros cuando son consideradas como muy graves. Además, podría considerarse como un delito medioambiental si se produce un daño significativo al medio natural.

Tres metros cúbicos de escombro en la antigua M-501

La Comunidad de Madrid ha destacado un ejemplo reciente, como fue el descubrimiento de tres metros cúbicos de escombros en un tramo en desuso en la antigua carretera M-501, situado en una zona de máxima protección ambiental de la cuenca de los ríos Alberche y Cofio, en el término municipal de Colmenar del Arroyo.

Los Agentes Forestales identificaron a los responsables de estos hechos y, tras una investigación de casi un año, se determinó que los residuos procedían de la reforma de una casa rural en la provincia de Ávila. La empresa responsable carecía de la documentación necesaria, lo que ha derivado en una multa de 20.000 euros y la obligación de retirar los deshechos depositados.

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Junto a los vertidos, las principales actuaciones sancionadoras de los Agentes Forestales se relacionan con el uso indebido o estacionamiento irregular de vehículos a motor en el medio natural, así como con infracciones urbanísticas, con una mayor incidencia en las zonas este y sureste de la Comunidad de Madrid.