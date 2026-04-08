La Comunidad de Madrid respalda al alumno de Alcobendas vetado por EE.UU. y media para desbloquear su visado

Un estudiante de 14 años del IES Severo Ochoa de Alcobendas, seleccionado para representar a Madrid en un prestigioso programa de la ONU en Nueva York, se ha visto atrapado en un complejo conflicto administrativo tras la denegación de su visado. Kian, de origen iraní, forma parte de los diez alumnos excelentes elegidos entre 166 centros públicos para la final del proyecto Global Classrooms.

Ante esta situación, la Consejería de Educación ha confirmado que ya ha prestado ayuda a la familia, certificando oficialmente el carácter institucional del viaje para intentar desbloquear el trámite. No obstante, el Gobierno regional admite que sus competencias son limitadas frente a las decisiones soberanas de una embajada extranjera, ya que la resolución final depende exclusivamente de las autoridades estadounidenses.

Un bloqueo basado en leyes de seguridad

A pesar de la mediación autonómica, el alumno se enfrenta a la aplicación de la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Esta normativa prioriza criterios de seguridad pública para el cierre de fronteras y ha impedido, hasta el momento, que el menor pueda unirse a la delegación madrileña en la final programada para los días 24, 25 y 26 de abril.

Desde el entorno educativo se subraya que el estudiante superó todas las fases selectivas por su propio mérito. Aunque el Gobierno regional ha acreditado formalmente el propósito académico de la visita, la embajada mantiene el veto basándose en el país de procedencia del joven, una medida que ha generado un intenso debate sobre la discriminación en programas internacionales.

Respuesta parlamentaria

El caso, que trascendió tras una información publicada por el diario El País, ha provocado una reacción inmediata en la Asamblea de Madrid. Se ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Ejecutivo madrileño a elevar una protesta formal ante la legación diplomática. La iniciativa califica el veto como una agresión a los valores democráticos y exige garantías para que el éxito académico de los menores madrileños no se vea truncado por criterios de origen nacional en el futuro.

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Con esta acción se busca que las instituciones defiendan los derechos de los alumnos de la región, asegurando que el respeto exigible a cualquier administración se extienda también al trato que las embajadas extranjeras brindan a los estudiantes que representan oficialmente a la Comunidad de Madrid.