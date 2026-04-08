La Comunidad de Madrid financiará la jubilación parcial de los profesores de la escuela concertada.

Hace poco menos de un año, en mayo de 2025, el entonces consejero de Educación de Ayuso, Emilio Viciana, anunciaba que la Comunidad de Madrid pasaría a financiar la jubilación parcial de los profesores de centros concertados. La medida, aseguraba, se pondría en marcha ya de cara a este curso, el 2025-26. No fue finalmente así.

Con un año de retraso, parece que la iniciativa tomará cuerpo a partir del próximo curso, 2026-27. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy el acuerdo que esta misma semana la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades firmará con sindicatos y organizaciones patronales para que los docentes de centros concertados puedan acogerse a esta modalidad.

De esta forma, el profesorado de centros concertados podrán solicitar de forma voluntaria una reducción de su jornada lectiva durante los dos años anteriores a su retiro manteniendo el 100% de su cotización a la Seguridad Social. Además, se articularán contratos relevo, de manera que nuevos profesores puedan acceder al mercado laboral.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de agosto, pero se renovará anualmente a partir de entonces. En este primer curso, estima la Consejería de Educación, podrán optar más de 500 docentes.

El personal que decida acogerse reducirá su jornada de 25 a siete horas semanales y deberá acreditar una antigüedad de al menos seis años en el centro en que se encuentre trabajando. El documento prevé fórmulas, no obstante, para concentrar la disminución de hora de trabajo, previo acuerdo entre el trabajador y el colegio y se garantice su correcto funcionamiento.

Noticias relacionadas

"El contrato de relevo de los maestros y profesores jubilados parcialmente favorecerá la incorporación de nuevos docentes a los centros educativos concertados madrileños", trasladan fuentes de la Consejería de Educación. Esas nuevas contrataciones se dirigirán, preferentemente, a personas en situación de desempleo, serán indefinidas a tiempo completo y deberán mantenerse al menos durante dos años tras la finalización de la jubilación parcial del docente sustituido.