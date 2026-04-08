La Comunidad de Madrid acusa a Sánchez de "sacar a colación" el aborto para "tapar los casos de corrupción"

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez necesite "sacar a colación el tema del aborto" para "tapar los casos de corrupción" que afectan a su entorno.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín se ha pronunciado así después de que, ayer, el Consejo de Ministros aprobara blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del PP. Según el portavoz, Sánchez y el PSOE "tienen que volver a sacar ahora esta cuestión" para intentar "ocultar sus propias vergüenzas" y porque "se les ha caído la bandera del feminismo".

Además, García Martín ha dado cuenta de la apertura de la consulta pública del proyecto de orden de la Consejería de Sanidad por el que se crea el registro de médicos objetores del aborto, adoptada el pasado 1 de abril en cumplimiento de un auto de medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El portavoz ha indicado que iniciar este primer trámite "es el mandato" que tenía la Comunidad y, aunque ha apuntado que "luego vendrán los otros", ha insistido, a la vez, en que "también hay que esperar a que el propio Tribunal se pronuncie", pues aún no ha entrado al fondo del asunto. En todo caso, ha querido dejar claro que en Madrid "está garantizado" tanto el servicio de interrupción voluntaria del embarazo como el derecho a la objeción de conciencia de los médicos.

Asimismo, a García Martín le han pedido que reaccionara a un mensaje publicado en la red social X por el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, que afirmaba que "incluir el aborto en la Constitución no es progreso" sino "institucionalizar la cultura de la muerte". El portavoz no ha comentado expresamente esa expresión, pero sí ha recalcado que para la Comunidad de Madrid "el aborto debe ser legal, seguro y poco frecuente".

Para abundar en sus críticas al Gobierno, García Martín ha opinado que el juicio en el Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos está dejando "evidenciado" que el entorno de Sánchez está "hasta las cejas" de corrupción.

El portavoz ha afirmado que la primera sesión del juicio, celebrada ayer, "ha puesto de manifiesto la entrega de sobres" en la sede del PSOE, y augura que "no habrá cortina de humo" capaz de tapar "todos los escándalos" que rodean a Sánchez.

Ábalos y su asesor Koldo García están acusados junto al comisionista Víctor de Aldama de aprovecharse de los cargos de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE, como secretario de Organización, para beneficiar al empresario a cambio de mordidas. La Fiscalía pide 24 años para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama.

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El hermano de Koldo García reveló en la sesión de ayer que fue dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz a recoger un sobre con dinero que su hermano gestionaba para Ábalos, entonces secretario de Organización. Cuando llegó, informó en la entrada. "Entiendo que es dinero, porque ella (la persona que se los entregó) me lo decía. Yo no abro los sobres de nadie".