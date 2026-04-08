Comprar casa en Madrid es más caro que nunca: el precio sube al nivel más alto de España

La Comunidad de Madrid encabezó en el último trimestre de 2025 la lista de las regiones con la vivienda más cara de España, al situar su precio medio en 4.091 euros por metro cuadrado. Esta cifra supone un incremento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, según la Estadística Registral Inmobiliaria de 2025.

En el caso de la vivienda nueva, el precio medio en Madrid se situó en 3.800 euros por metro cuadrado, un 11,1% más en tasa anual. La vivienda usada alcanzó los 4.170 euros por metro cuadrado, con una subida del 17,3% respecto a 2024.

A nivel nacional, el precio de la vivienda volvió a marcar máximos en 2025. El Índice del Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (IPVVR) refleja un aumento del 16,6% frente al año anterior, con lo que se encadenan once años consecutivos de subidas. Además, el precio medio de la vivienda batió su propio récord al alcanzar los 2.284 euros por metro cuadrado, un 9,5% más interanual. Este avance supera el incremento del 6,3% registrado el año anterior.

La vivienda nueva elevó su precio un 8%, hasta los 2.445 euros por metro cuadrado, mientras que la usada subió un 9,9%, hasta los 2.240 euros por metro cuadrado. Ambos segmentos marcaron también máximos históricos. Desde el máximo de 2007, las viviendas se han encarecido un 29,3%, de acuerdo con los datos de los registradores de la propiedad.

Baleares, País Vasco y Cataluña, entre las zonas más caras

Tras Madrid, las comunidades autónomas con los precios medios más elevados fueron Islas Baleares, con 3.988 euros por metro cuadrado; País Vasco, con 3.295 euros; y Cataluña, con 2.709 euros.

Por provincias, los mayores precios medios correspondieron igualmente a Madrid, con 4.091 euros por metro cuadrado; Islas Baleares, con 3.988 euros; Guipúzcoa, con 3.814 euros; Vizcaya, con 3.167 euros; Málaga, con 3.101 euros; y Barcelona, con 3.088 euros.

En las capitales de provincia, San Sebastián se situó en cabeza con 6.107 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid, con 5.283 euros; Barcelona, con 4.800 euros; Palma, con 4.086 euros; y Bilbao, con 3.514 euros.

El precio medio por vivienda supera los 214.000 euros

El precio medio por vivienda alcanzó en 2025 los 214.581 euros, otro máximo histórico tras crecer un 8,2%. Esta subida estuvo impulsada tanto por el aumento del precio por metro cuadrado como por la mayor superficie media de las viviendas.

Por comunidades autónomas, los mayores precios medios por vivienda se registraron en Islas Baleares, con 410.322 euros; Comunidad de Madrid, con 386.239 euros; País Vasco, con 276.277 euros; y Cataluña, con 240.455 euros.

Las compraventas rozan niveles de 2007

El número de compraventas de vivienda aumentó un 10,7% en comparación interanual y alcanzó las 705.357 operaciones, también el nivel más alto desde 2007. Este resultado equivale a 14,27 compraventas por cada mil habitantes y año. El crecimiento se extendió a todas las comunidades autónomas y a 49 de las 50 provincias españolas.

Según el informe de los registradores, esta evolución del mercado inmobiliario, con aumentos en todos los parámetros, incluidas las hipotecas y el endeudamiento medio, ha contribuido a deteriorar la accesibilidad a la vivienda.

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Baja el peso de los compradores extranjeros

Por otro lado, el 13,82% de las compras de vivienda formalizadas en 2025 correspondieron a extranjeros. Aunque la cifra sigue siendo elevada, se situó por debajo del máximo de la serie histórica, que fue del 14,98% en 2023, y registró un descenso anual de 0,78 puntos porcentuales.