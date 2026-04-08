Celebra el Día Internacional del Jazz: conciertos y otras actividades gratis en una biblioteca del centro de Madrid

Ya sea pop, rock, clásica o electrónica, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes de la música. La capital es uno de los lugares que acoge más eventos musicales de todo el país y cada año son muchos los artistas que pasan por sus escenarios. Y aunque este año 2026 se espere con entusiasmo la llegada de cantantes como Bad Bunny o Shakira, hay algo más que celebrar próximamente.

Un concierto gratis en una biblioteca

Este mes de abril se celebra el Día Internacional del Jazz y como no podía ser de otra forma, en la ciudad de Madrid se celebrará por todo lo alto. Y es que la Biblioteca Musical Víctor Espinós, ubicada en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, ha preparado una programación de actividades centradas en la música clásica y el jazz.

La programación dará comienzo el 9 de abril, en el que tendrá lugar el recital lírico de 'Voces de Ensueño: Viaje Lírico por Europa', ideal para los aficionados a la música clásica en un formato íntimo y cercano. La protagonista será Kamila Vargas, soprano colombiana con una década de experiencia como solista. En su repertorio destacan obras como Una voce poco fa de Rossini o Aus Liebe de J.S. Bach.

Kamila Vargas, solista, dará un concierto de música clásica. / Bibliotecas de Madrid

Talleres y mucho jazz

El viernes 10 de abril la biblioteca contará con un taller dedicado al ney, una de las flautas más antiguas en uso y un símbolo musical de la región de la antigua Persia. Será impartido por el músico iraní Hamid Vodjanpak, quien explorará su historia, a través de una aproximación práctica y divulgativa.

Y otra de las actividades más destacadas, la biblioteca rendirá homenaje al jazz con un concierto bajo la dirección del pianista y compositor brasileño André JahJah junto a jóvenes músicos quienes ofrecerán un repertorio fresco y renovado de grandes estándares del jazz entre piano, voces, clarinete, guitarra y batería en un concierto con mucha improvisación.

Los conciertos serán gratuitos y de libre acceso hasta completar aforo. / Paco Gómez

Todas estas actividades tendrán lugar en la sala de coros, ubicada en la segunda planta del torreón, a las 19:00 horas. El acceso es libre hasta completar el aforo y además, gratuito para todas las actividades. Así la ciudad de Madrid rinde homenaje a uno de los géneros musical más reconocidos a lo largo de la historia.