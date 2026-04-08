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Celebra el Día Internacional del Jazz: conciertos y otras actividades gratis en una biblioteca del centro de Madrid

La Biblioteca Musical Víctor Espinós, en Madrid, conmemorará el Día Internacional del Jazz con un concierto gratuito y otras actividades culturales que comenzarán el 9 de abril

Esta biblioteca del centro de Madrid acogerá conciertos durante los próximos días.

Esta biblioteca del centro de Madrid acogerá conciertos durante los próximos días.

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Ya sea pop, rock, clásica o electrónica, Madrid es una ciudad perfecta para los amantes de la música. La capital es uno de los lugares que acoge más eventos musicales de todo el país y cada año son muchos los artistas que pasan por sus escenarios. Y aunque este año 2026 se espere con entusiasmo la llegada de cantantes como Bad Bunny o Shakira, hay algo más que celebrar próximamente.

Un concierto gratis en una biblioteca

Este mes de abril se celebra el Día Internacional del Jazz y como no podía ser de otra forma, en la ciudad de Madrid se celebrará por todo lo alto. Y es que la Biblioteca Musical Víctor Espinós, ubicada en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, ha preparado una programación de actividades centradas en la música clásica y el jazz.

La programación dará comienzo el 9 de abril, en el que tendrá lugar el recital lírico de 'Voces de Ensueño: Viaje Lírico por Europa', ideal para los aficionados a la música clásica en un formato íntimo y cercano. La protagonista será Kamila Vargas, soprano colombiana con una década de experiencia como solista. En su repertorio destacan obras como Una voce poco fa de Rossini o Aus Liebe de J.S. Bach.

Kamila Vargas, solista, dará un concierto de música clásica.

Kamila Vargas, solista, dará un concierto de música clásica. / Bibliotecas de Madrid

Talleres y mucho jazz

El viernes 10 de abril la biblioteca contará con un taller dedicado al ney, una de las flautas más antiguas en uso y un símbolo musical de la región de la antigua Persia. Será impartido por el músico iraní Hamid Vodjanpak, quien explorará su historia, a través de una aproximación práctica y divulgativa.

Y otra de las actividades más destacadas, la biblioteca rendirá homenaje al jazz con un concierto bajo la dirección del pianista y compositor brasileño André JahJah junto a jóvenes músicos quienes ofrecerán un repertorio fresco y renovado de grandes estándares del jazz entre piano, voces, clarinete, guitarra y batería en un concierto con mucha improvisación.

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Los conciertos serán gratuitos y de libre acceso hasta completar aforo.

Los conciertos serán gratuitos y de libre acceso hasta completar aforo. / Paco Gómez

Todas estas actividades tendrán lugar en la sala de coros, ubicada en la segunda planta del torreón, a las 19:00 horas. El acceso es libre hasta completar el aforo y además, gratuito para todas las actividades. Así la ciudad de Madrid rinde homenaje a uno de los géneros musical más reconocidos a lo largo de la historia.

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