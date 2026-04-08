Un Atlético de Madrid coral se impone a un Barça en inferioridad y encarrila la clasificación a semifinales

Julián Alvarez llegó al Atlético de Madrid para acercar al conjunto rojiblanco a la victoria en encuentros de máxima exigencia. Con un Griezmann exigido por la edad, pero atravesando un dulce retiro, el argentino se ha convertido en ese futbolista al que aferrarse. Uno que gana partidos. Con un gol de bandera, para desatar la histeria rojiblanca y pensar en cerrar la eliminatoria en el Metropolitano. Un partido que se perderá Cubarsí, tras ser expulsado y condicionar todo lo que aconteció después.

Expulsión de Cubarsí y golazo de Julián

Recuperó Simeone su once predilecto de cara al encuentro más trascendente de la temporada en clave rojiblanca. Con la derrota en el último encuentro liguero ante el Barça aún en el recuerdo, regresó el Atlético más reconocible. Fue Rashford el más activo de los azulgranas en el primer gran partido de Champions en la historia del nuevo feudo culé. El inglés percutió por el costado izquierdo una y otra vez, sumando las ocasiones más claras para el conjunto local. En todas ellas se topó con Musso, que ha conseguido que la afición rojiblanca no eche en falta a un mito viviente como es Jan Oblak.

El conjunto culé manejó la posesión, cumpliendo con el guion esperado de los Barça-Atlético de Madrid de la temporada. Un Atlético replegado y ordenado, basado en el trabajo colectivo y las constantes ayudas, resistió a los primeros envites blaugranas. Llegó incluso a adelantarse el equipo de Hansi Flick, pero el tanto no subió al marcador por posición antirreglamentaria de Lamine Yamal. Simeone, desde el área técnica, asentía con la cabeza, visualizando como el plan de partido que tantas veces había maquinado cogía forma ante la desesperación culé.

Al borde del descanso llegó uno de esos momentos que cambian partidos, eliminatorias e, incluso, temporadas. Giuliano atacó la espalda de Cubarsí y Julián sirvió un balón preciso a favor de la carrera de su compatriota. El zaguero español zancadilleó al pequeño Simeone, que ya se relamía para encarar a Joan García en el mano a mano.

Istvan Kovacs, colegiado rumano del encuentro, recibió la llamada del VAR, tras sancionar la acción con tarjeta amarilla. Al revisar la jugada, Cubarsí vio la cartulina roja. Golpe moral para los azulgranas que adquirió mayor gravedad tras la genialidad de Julián Alvarez. El argentino, con esa precisión que le caracteriza, clavó en el ángulo el libre directo. No afectó en absoluto al delantero el ruido externo generado en las últimas semanas y su vinculación al FC Barcelona.

Sorloth enmudece al Camp Nou

A la salida de vestuarios y obligado por las circunstancias, Hansi Flick efectuó un doble cambio significativo. El alemán dio entrada a Fermín López y Gavi por Pedri y Robert Lewandowski. Calcando el inicio de la primera mitad, fue Rashford el hombre que más peligro generó sobre la portería de Musso. El inglés lo buscó de falta, también en el mano a mano, pero su insistencia no fue recompensada.

Un Atlético mucho más cómodo, con y sin pelota, dudó por momentos en dar un paso al frente ante la superioridad numérica y buscar un segundo tanto. Porque el Barcelona parecía inmerso en un constante quiero y no puedo. Entre la duda y la necesidad. En ese mar de dudas, volvió a emerger la versión más ejecutora del Atlético. Ruggeri sirvió un centro al primer palo para que un recién entrado Sorloth dejará enmudecido a todo el Camp Nou.

Noticias relacionadas

Tras ello, el conjunto rojiblanco puso cloroformo al encuentro y jugó con la ansiedad de los locales. Griezmann se impuso en esta faceta como cuarto centrocampista, en su última visita a un estadio que lo disfrutó en el pasado. Ahora el que lo atesora es el Metropolitano, lugar en el que el conjunto rojiblanco buscará cerrar una eliminatoria que ha encarrilado de manera inapelable en su visita al Camp Nou.