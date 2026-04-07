Sesión Vermú 2026 arranca este fin de semana con conciertos gratuitos de indie rock y pop emergente en Madrid

La Comunidad de Madrid inaugura este fin de semana la edición 2026 de Sesión Vermú, el ciclo de conciertos que fusiona la música en directo con el turismo regional. Esta primera jornada contará con 17 actuaciones gratuitas de 10 artistas diferentes, distribuidas en plazas y parques de Alcalá de Henares, Manzanares El RealPedrezuelaVillaviciosa de Odón y Colmenar de Oreja.

El programa, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, apuesta por un cartel paritario y una selección de bandas que abarca desde el indie rock consolidado hasta el pop emergente.

Conciertos destacados en Alcalá de Henares

La ciudad complutense será el epicentro del inicio del ciclo. El sábado 11 de abril, el Parque O’Donnell acogerá el directo de Hinds, una de las bandas madrileñas con mayor proyección internacional, que presentará su disco VIVA HINDS.

Horarios en el Parque O'Donnell (Sábado 11):

13:00h: Gazella (psicodelia rock).

(psicodelia rock). 18:00h: joseluis (melodías íntimas).

(melodías íntimas). 19:30h: Hinds (indie rock).

Programación del fin de semana por municipios

La oferta musical de Sesión Vermú se extiende por diversas localidades madrileñas, permitiendo a los asistentes disfrutar del patrimonio local de forma completamente gratuita.

Sábado 11 de abril:

Manzanares El Real (Plaza del Pueblo): Alberdi (12:30h) y Escandaloso Xpósito (14:00h).

(Plaza del Pueblo): (12:30h) y (14:00h). Pedrezuela (Plaza de la Constitución): Marban (12:30h) y Alavedra (14:00h).

(Plaza de la Constitución): (12:30h) y (14:00h). Villaviciosa de Odón (Plaza de la Constitución): Carencias Afectivas (12:30h) y .bd. (14:00h).

Domingo 12 de abril:

Colmenar de Oreja (Plaza Mayor): Alavedra (12:30h) y Gazella (14:00h).

(Plaza Mayor): (12:30h) y (14:00h). Alcalá de Henares (Parque O'Donnell): .bd. (12:30h) y Marban (14:00h).

(Parque O'Donnell): (12:30h) y (14:00h). Manzanares El Real (Plaza del Pueblo): Max Secreta (12:30h) y joseluis (14:00h).

(Plaza del Pueblo): (12:30h) y (14:00h). Pedrezuela (Plaza de la Constitución): Alberdi (12:30h) y Escandaloso Xpósito (14:00h).

Un ciclo extendido hasta mayo

Sesión Vermú 2026 continuará todos los fines de semana hasta el 2 de mayo. En las próximas citas, el cartel incorporará nombres de referencia como Triángulo de Amor Bizarro (18 de abril en Aranjuez), La Plata (25 de abril en Chapinería), Repion (1 de mayo en San Lorenzo de El Escorial) y VVV [Trippin’you] (2 de mayo en la misma localidad).

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El objetivo de la iniciativa es fomentar el talento nacional y dinamizar el turismo en la Comunidad de Madrid, invitando al público a descubrir la gastronomía y la oferta cultural de los municipios participantes en un entorno monumental único.