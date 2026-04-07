La rentabilidad de la vivienda se mantiene en Madrid en el 4,7% en el primer trimestre de 2026, según idealista

Invertir en propiedades inmobiliarias de Madrid, ya sean estas viviendas, locales o garajes, sigue siendo bastante más rentable que hacerlo en bonos del Estado español a 10 años. Es la curiosa comparativa que hace un estudio del portal web Idealista, en la que se analiza la rentabilidad bruta de distintos tipos de propiedad inmobiliaria en el conjunto de capitales del país, a la hora de alquilarlas, con datos del primer trimestre de 2026.

Así, las viviendas ofrecen una rentabilidad bruta del 4,7% en Madrid, la misma cifra que al cierre del pasado 2025, por el 5,1% que dan los garajes. Además, las oficinas marcan ahora la tendencia, dado que adquirir una para luego alquilarla ofrece un 9% de ganancia bruta cada año, según los datos de Idealista.

Aunque la vivienda madrileña se mantiene por encima de la rentabilidad del bono del Estado a 10 años, situado en el 3,5%, la capital figura entre las ciudades con menores retornos para este tipo de activo. Solo San Sebastián, con un 3,5%, y Palma y A Coruña, con un 4,4%, presentan cifras inferiores. En Barcelona, la rentabilidad de la vivienda alcanza el 5,2%. El informe también recoge que, en Madrid, los locales comerciales ofrecen una rentabilidad del 6,9%, una de las más bajas entre las capitales españolas, al mismo nivel que Palma. En Barcelona, este tipo de activo alcanza el 7,9%.

En el caso de los garajes, la rentabilidad en Madrid se sitúa en el 5,1%, por encima de la del bono estatal y también del rendimiento que ofrece la vivienda en la capital. Aun así, se queda lejos de las ciudades con mejores cifras, como Murcia, donde los garajes alcanzan una rentabilidad del 10,6%.

Para elaborar este estudio, idealista ha dividido los precios de venta entre las rentas ofertadas en sus índices trimestrales de vivienda, locales, oficinas y garajes correspondientes al primer trimestre de 2026, con el fin de calcular la rentabilidad bruta y ofrecer una referencia del mercado para los inversores.

Rentabilidad de vivienda, locales comerciales y garajes

Los rendimientos que se obtienen de media en España de comprar una vivienda para arrendarla han caído del 7,3% al 6,7% en el primer trimestre de este año con comparación con el mismo periodo del pasado 2025, segçun Idealista. Los bonos del Estado, por su parte, dan un 3,5% anual al inversor, por el 6% que ofrecen los garajes, el 9,9% de los locales y el 11% de las oficinas.

Entre las capitales españolas, el informe de Idealista refleja que Murcia es la que resulta más rentable, ya que alcanza el 7,5%, seguida por las ciudades de Segovia (7,3%), Lleida (7,3%), Huelva, Jaén y Castellón de la Plana (7,2% en los 3 casos). Por debajo del 7% se sitúan Lugo (6,9%), Zamora (6,8%), Huesca y Almería (6,7% en ambos casos). Por el contrario, San Sebastián es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida (3,5% e igual al bono de Estado a 10 años), seguida por Palma (4,4%), A Coruña (4,4%), Pamplona (4,7%) y Madrid (4,7%). En Barcelona llega hasta el 5,2%.

Los locales son el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales. Los locales de Lleida presentan el retorno más jugoso entre las capitales, con un 11,4%, seguida por Tarragona, con un 11%. Les siguen Zaragoza (10,8%), Huelva (10,5%), Murcia (10,4%), Bilbao (10,2%) y Las Palmas de Gran Canaria (10,1%), las únicas con una tasa superior al 10%. En Barcelona está en el 7,9%. En el lado opuesto encontramos las rentabilidades de Palma y Madrid, que solo ofrecen un 6,9%.

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Los garajes son, en contraposición, el producto menos rentable para el inversor en muchas capitales. La mayor rentabilidad se obtiene en Murcia (10,6%), Castellón de la Plana (8%), Ávila (7,1%) y Barcelona (6,7%). En Madrid la tasa de retorno se sitúa en el 5,1%.