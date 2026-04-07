El Real Madrid muere en la orilla y viajará a Múnich en busca de la madre de todas las remontadas

Se exponía el Real Madrid de Álvaro Arbeloa a una afrenta complicada. Un equipo en el que ha encontrado su fiel reflejo en más de una ocasión. El monstruo final de dos cabezas llegaba al Santiago Bernabéu con el título de equipo más en forma del viejo continente. Con un equipo de autor, bajo la firma de Vincent Kompany, el Bayern Múnich asaltó el templo madridista con Michael Olise y Manuel Neuer a la cabeza. Al Real Madrid le faltó su mejor aliado, esa efectividad de difícil explicación en las grandes noches europeas. Mbappé consiguió el tanto de la esperanza en clave madridista para buscar la madre de todas las remontadas el próximo miércoles en Múnich.

Luis Díaz sonroja a Trent

Disponía Arbeloa de un reto particular con la llegada de esta eliminatoria. Acudir a los servicios de Bellingham, que aún no ha mostrado estar cerca de su mejor versión, o seguir contando con la presencia de Thiago y Güler en una medular que agradece cada esfuerzo, sobre todo por parte del canterano. El técnico salmantino ‘meo con la suya’, tomando consejo de Guardiola, y recurrió al centro del campo que ya eliminó al Manchester City en la ronda anterior.

Arrancó el Bayern Múnich con lo esperado durante la previa del encuentro. Con Harry Kane en punta de ataque y Manuel Neuer bajo los palos, pese a los rumores de las últimas semanas. La primera del partido se la apuntó Upamecano. El central remató mordido un balón sobre la línea de gol que fue despejado por Carreras. No es el Bayern Múnich uno de esos equipos que se deje llevar por el ambiente o la presión que impone un estadio como el Santiago Bernabéu en noches como la de este martes. El equipo de Kompany administró la pelota, no se precipitó y dominó el grueso de los primeros 45 minutos.

Mbappé firmó la primera de los blancos. Como casi siempre, fue Güler el que encontró en carrera al francés para medirle ante Neuer. En la segunda del equipo de Arbeloa, fue Vinicius quien disparó para poner en apuros al meta alemán. El turco dirigía las operaciones en las transiciones de los blancos para habilitar a los dos aviones que partían en la delantera del Real Madrid. Fue esta la mejor baza de los blancos. Mbappé llegó a firmar una nueva gran oportunidad, pero su disparo cruzado fue repelido de nuevo por Neuer.

Atravesó el Real Madrid uno de esos momentos que pueden resultar condenatorios en la Copa de Europa. Primero Trent, en un pase apresurado, y después Thiago, fruto de la duda como en aquel encuentro ante el Manchester City, brindaron al conjunto bávaro la oportunidad de adelantarse en el marcador. En una de estas, Vinicius erró un desplazamiento sencillo y, pese al reclamo de los blancos por una posible mano, Gnabry asistió a Luis Díaz para definir en el mano a mano ante Lunin. El colombiano atacó la espalda de Trent, en una de esas acciones que despiertan dudas acerca de la condición defensiva del inglés. Para colmo, contaba el Real Madrid con una nómina notable de apercibidos. Recibió la tarjeta amarilla Tchouaméni, que se perderá el encuentro de la próxima semana en Múnich.

El Madrid se Estrella con Neuer

Cuando buena parte de los aficionados presentes en el Santiago Bernabéu no había ocupado aún su asiento, el Bayern asestaba un golpe casi definitivo a la eliminatoria. Carreras perdió la pelota en el círculo central y Olise comandó el ataque de los visitantes. El francés encontró a Kane en la frontal del área y, por medio de un disparo raso al primer toque, silenció el Santiago Bernabéu. Durísimo golpe para los de Arbeloa, que ya habían recibido el primer tanto al filo del descanso.

No gozó de la efectividad habitual el Real Madrid. Un ingrediente imprescindible a la hora de afrontar eliminatorias de esta magnitud. Upamecano protagonizó una de esas jugadas marca de la casa, concediendo la oportunidad a Vinicius de encarar a Neuer. El brasileño disparó al lateral de la red, desatando los primeros silbidos del respetable del Santiago Bernabéu. Después, fue de nuevo Mbappé el que perdió la oportunidad de abrir la cuenta goleadora de los blancos. El equipo de Arbeloa chocó una y otra vez ante un muro alemán de 40 años que aún es capaz de ofrecer una exhibición sobresaliente en grandes escenarios.

Noticias relacionadas

El equipo de Arbeloa no dejó de buscar el tanto que lo devolviera a la eliminatoria. Lo encontró Mbappé, quizá el futbolista que más lo había perseguido. El francés remató un centro medido de Arnold para superar a Neuer. Tras ello, el Bernabéu completó su parte del trabajo, pero el equipo de Arbeloa no encontró el tanto de la igualada. Todo queda abierto para el encuentro de vuelta en Múnich, al que el Real Madrid viajará buscando una remontada que lo encumbre aún más en esta competición.