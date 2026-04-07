El Real Madrid se agarra al Bernabéu y a la Champions para jugarse su penúltima bala

El Real Madrid recibe este martes al Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu (21.00 horas) en la ida de los cuartos de final de la Champions, el torneo al que se aferra para rescatar una temporada cada vez más comprometida. La derrota en Mallorca dejó a los blancos con LaLiga prácticamente fuera de alcance, sin margen en un curso en el que ya cayeron en la Copa del Rey y en la Supercopa de España.

El tropiezo de Son Moix frenó además la reacción que había logrado encadenar el equipo de Álvaro Arbeloa, capaz de enlazar cinco victorias consecutivas, incluidas dos de gran valor frente al Manchester City en Europa. Ese impulso devolvió confianza a un grupo irregular durante gran parte del curso, pero también evidenció que cualquier desajuste le penaliza. Ante el Bayern, afronta una noche de máxima exigencia y una eliminatoria que puede marcar el rumbo final del equipo.

El Bernabéu vuelve a ser el gran argumento del Madrid. Ya lo fue ante el City y también lo es por los precedentes recientes ante el Bayern. El conjunto blanco no ha perdido en sus últimos nueve enfrentamientos contra los bávaros y les ha eliminado en sus cuatro últimas eliminatorias continentales. El cruce, además, tiene un peso histórico evidente: es el duelo más repetido en la Copa de Europa, con 28 enfrentamientos entre ambos gigantes.

En lo futbolístico, Arbeloa necesita recuperar el equilibrio que su equipo perdió en Mallorca. Todo apunta al regreso de Vinícius Júnior al once junto a Kylian Mbappé, ya recuperado de su lesión de rodilla. También volverá Fede Valverde al centro del campo, mientras Jude Bellingham, que ya tuvo minutos el pasado fin de semana, aspira a entrar de inicio. En defensa, Alexander-Arnold mantendrá su sitio en el lateral derecho y Éder Militao, reaparecido con gol tras una grave lesión muscular, no parece aún listo para ser titular. Courtois y Rodrygo seguirán fuera, y Mendy tampoco llegará a tiempo para esta ida.

Enfrente estará un Bayern de Múnich en plena forma. El equipo de Vincent Kompany apenas ha sufrido dos derrotas en toda la temporada y llega a Madrid después de remontar un 2-0 ante el Friburgo con tres goles en el tramo final. Es un conjunto agresivo, vertical y de enorme pegada, con Harry Kane como gran referencia ofensiva. El delantero inglés suma 48 goles este curso y, pese a las molestias en un tobillo, todo apunta a que estará disponible. Junto a él, futbolistas como Olise, Gnabry y Luis Díaz refuerzan un ataque de primer nivel.

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El desafío del Madrid será sostenerse ante ese caudal ofensivo y aprovechar las grietas que el Bayern deja atrás, especialmente fuera de casa. En una temporada que se ha estrechado hasta dejar casi una única vía, el conjunto blanco vuelve a mirar a Europa y al Bernabéu como su gran oportunidad para seguir en pie.