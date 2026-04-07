Problemas para el Madrid: Tchouameni se perderá la vuelta en el Allianz

El Real Madrid ha conseguido aguantar el arreón inicial del Bayern de Múnich. Los alemanes, fieles a su estilo, salieron a intentar decantar desde el primer minuto la eliminatoria, pero se encontraron con un conjunto blanco bien colocado en defensa. Pero la peor noticia para Arbeloa llegó justo antes del descanso.

Tchouaméni no podrá jugar la vuelta en el Allianz Arena tras ver su tercera tarjeta amarilla de la competición. El francés evitó que Olise se desmarcara al espacio de la defensa blanca metiendo el brazo e impidiendo su carrera. Una falta clara sin buscar el balón que Michael Oliver castigó con amarilla sin pensárselo.

El centrocampista era uno de los seis apercibidos que tenía el Real Madrid para la vuelta. Además de Tchouameni, hay otros cinco titulares que podrían perderse el partido en Múnich si ven una amarilla: Vinicius, Mbappé, Bellingham, Carreras y Huijsen.

El problema es enorme, ya que los blancos se quedarán sin su único pivote para la vuelta. Tchouaméni es el ancla del equipo de Arbeloa y un jugador indispensable para el juego del Real Madrid. Sin su presencia en Alemania, Arbeloa deberá inventarse una solución de emergencia.

Las soluciones de Arbeloa no inspiran confianza

Las dos opciones más realistas son colocar a Valverde o a Camavinga en esa posición. El francés jugó una final de Champions en esa posición, pero lleva dos temporadas muy lejos de su nivel y muy criticado por sus despistes defensivos. No parece la mejor manera de presentarse en el Allianz...

La otra opción tampoco termina de gustar a los merengues. Valverde ha demostrado que su mejor posición es siempre por banda. En cambio, cada vez que ha intentado ser el creador del juego ha sufrido mucho. Eso sí, el uruguayo es un futbolista que se puede contar con el en situaciones de emergencia.

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El Real Madrid está perdiendo en el Bernabéu, pero además del resultado, deberá estar atento a las posibles sanciones que le mermen para el partido de vuelta. Otra amarilla que acarree sanción podría ser decisiva para la vuelta.