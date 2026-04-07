Privado, laico y con un 100% de aprobados en la PAU: así es el centro educativo de Madrid en el que estudiaron la princesa Leonor y la infanta Sofía

Los padres siempre quieren la mejor de la educación para sus hijos y si se trata de las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia, es de esperar que lleven a sus niñas a uno de los colegios más reconocidos de todo Madrid. De hecho, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han seguido los pasos de su padre, quien también fue un ilustre alumno de este centro.

Imagen de la familia real. / Archivo

Así es el prestigioso colegio

Como no podía ser de otra forma, el colegio en el que estudiaron las madrileñas no es un colegio cualquiera. Considerado como uno de los Mejores Colegios 2026 por MiCole y con un 100% de aprobados en la PAU 2025, Santa María de los Rosales fue fundado en 1952 por un grupo de personalidades relacionadas con el mundo intelectual y el sector empresarial con la idea de innovar el foco de la educación privada. Se trata de un colegio privado, laico y bilingüe con una filosofía basada en una educación integral intelectual, social y espiritual.

Su ideario educativo busca forman personas que piensen con rigor, creatividad y espíritu crítico para que actúen con responsabilidad y criterio propio. Es un centro en el que se busca educar desde el cuidado del bienestar físico, emocional y donde se convive desde el respeto, el diálogo y la cooperación. Eso sí, desde una perspectiva de la fe cristiana desde la libertad personal.

Así es el colegio Santa María de los Rosales. / Colegio Santa María de los Rosales

Un modelo educativo comprometido

El modelo pedagógico de Santa María de los Rosales pone el bilingüismo al servicio del conocimiento, donde el español y el inglés son vehículos de aprendizaje para poder adquirir habilidades y conocimientos del mundo real. La formación integral del alumno se complementa con actividades académicas y extraescolares diseñadas para potenciar lo mejor de cada alumno en lo personal y lo cívico.

Entre los objetivos educativos destaca la formación sólida para afrontar una profesión útil a la sociedad, desarrollar el pensamiento ético y crítico, además de acceder a la cultura y el arte como claves para entender el mundo. El colegio está comprometido con la obtención de los resultados académicos excelentes y la preparación necesaria para afrontar los retos universitarios.

Alumnos en sus extraescolares en el Colegio Santa María de los Rosales. / Santa María de los Rosales

Otros famosos que han pasado por este colegio

En sus más de 10.000 metros cuadrados disponen de unas instalaciones deportivas extensas de todo tipo: desde campo de fútbol, gimnasios, tres pistas de pádel hasta pistas de mini-basket y golf. Estas son algunas de las actividades que complementan su amplio programa educativo y religioso.

Vista aérea del colegio Santa María de los Rosales y sus instalaciones. / Santa María de los Rosales

Por sus aulas han pasado otras figuras aristócratas como Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba, y Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, marqués de Marañón. Además de las hijas de los reyes, también se encuentran las de otros famosos como Amelia Bono y Manuel Martos. Se estima que los costes anuales rondan los 7.000 euros por alumno y por año y sus alumnos van desde infantil, primaria, secundaria y bachillerato, también en modalidad internacional. Así se consolida este colegio como un referente, sobre todo, entre la élite.