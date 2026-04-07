Pinto critica la "decisión unilateral" del Gobierno de instalar un centro de acogida de menores migrantes sin previo aviso

El Ayuntamiento de Pinto ha expresado su malestar por la "decisión unilateral" del Gobierno central de financiar una casa de acogida para menores migrantes no acompañados en el municipio, una iniciativa de la que asegura no haber tenido conocimiento previo.

Según ha trasladado el Consistorio en un comunicado, el proyecto estaría gestionado por una entidad privada en un domicilio particular y contaría con financiación del Gobierno a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desde el Ayuntamiento han señalado que tuvieron conocimiento de esta situación a través de los propios vecinos de la zona, y subrayan que no han participado "en ningún momento" en la evaluación de los recursos disponibles ni han podido valorar el posible impacto sobre los servicios públicos, la convivencia o la seguridad.

Ante esta situación, el Consistorio ha indicado que los técnicos municipales están analizando si esta actividad es compatible con la normativa vigente, tras recibir las primeras comunicaciones vecinales. "El Ayuntamiento de Pinto es el primer sorprendido por esta decisión", han insistido desde el Consistorio, que ha asegurado que continuará defendiendo "los intereses de los vecinos por encima de todo".

Críticas de Más Madrid Pinto

Por su parte, Más Madrid Pinto ha respondido expresando "su absoluta repulsa a este comunicado emitido desde cuentas públicas" del Consistorio y que, afirman, se ha lanzado "sin representar a toda la corporación".

Así las cosas, desde la formación 'verde' apuntan que "la seguridad de un municipio no se garantiza señalando a los más vulnerable, sino fortaleciendo las instituciones que los protegen", y advierten de que señalar a los menores por su origen o etnia "quiebra la paz social".

"Un gobierno municipal que señala a una parte de sus vecinos está creando activamente un foco de conflicto y desconfianza, lo cual es lo opuesto a garantizar la seguridad", han asegurado desde Más Madrid Pinto en un comunicado en el que llaman a cumplir con la Ley de Infancia.

En este sentido, la concejal de Más Madrid Pinto Elena Ancos ha abundado en que "la seguridad real en Pinto se construye con recursos para la mediación, educación y servicios sociales, no con comunicados que alimentan prejuicios", y recuerda que el Ayuntamiento tiene otros "muchos problemas domésticos" que atender antes que "desviar la atención" con los menores migrantes.

Finalmente, desde la formación política han denunciado el "continuo uso partidista de canales oficiales", y han aludido a la queja presentada ante el Defensor del Pueblo para que abandone estas prácticas. "Utilizar los recursos públicos para difundir consignas que segregan a la población por su origen es una práctica contraria a la ética democrática", han añadido.

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"Desde Más Madrid Pinto exigimos que el Equipo de Gobierno del Partido Popular y Pinto Avanza rectifique y retire inmediatamente cualquier comunicación institucional en nombre de toda la corporación, que promueva la estigmatización y se centre en políticas de integración y protección", ha remachado Elena Ancos.