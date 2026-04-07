El parque a 20 minutos de Madrid que parece sacado de los Bridgerton: un jardín barroco de 10.000 metros cuadrados con esculturas, fuentes, estanques y cascadas

Terrazas geométricas, esculturas de mármol, fuentes, escalinatas y muros cubiertos de glicinia en flor. Podría tratarse perfectamente de un jardín sacado de los Bridgerton, pero lo cierto es que es un rincón escondido en Madridque puede visitar todo aquel que lo desee.

No hace falta ni viajar en el tiempo ni a Inglaterra para sumergirte en la estética de la serie, pues este jardín a veinte minutos del centro hará que sientas que estás en la época de la Regencia inglesa.

Y es que los jardines de la Quinta del Duque del Arco son un oasis barroco casi secreto que estos días luce en su máximo esplendor y cuya visita es gratuita.

Los jardines de la Quinta del Duque del Arco son un oasis barroco casi secreto que estos días luce en su máximo esplendor / FLICKR

Una finca que nació en 1717

La Quinta del Duque del Arco forma parte del Real Sitio de El Pardo y es uno de los mejores ejemplos de casa de campo aristocrática de los siglos XVII y XVIII en España.

La finca nació en 1717, cuando Alonso Manrique de Lara y Silva, primer duque del Arco y caballerizo mayor de Felipe V, compró la antigua finca de Valrodrigo y encargó la construcción de un palacete inspirado en el de La Zarzuela.

Poco después, se diseñó el gran protagonista del conjunto: un jardín barroco en terrazas, de más de 10.000 metros cuadrados, con parterres recortados, esculturas, fuentes, un estanque, una pequeña cascada y largas perspectivas verdes que mezclan influencias francesas, italianas y españolas.

La floración de la glicinia, un espectáculo digno de admirar

Además, en primavera, la Quinta Duqye del Arco alberga uno de los espectáculos naturales más bonitos de la capital: la floración de la glicinia. Eso sí, como suele pasar con todos los fenómenos naturales, la ventana para verlo en su mejor momento es corta.

La floración plena suele concentrarse en la primera mitad de abril, pero se puede ir alargando o acortando según manden el frío, la lluvia o los primeros calores. Así que, si quieres ver las glicinias abrazando las terrazas, las fuentes y las esculturas de la Quinta del Duque del Arco, tienes apenas unos días para organizar la escapada antes de que las flores empiecen a desvanecerse.

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La floración plena suele concentrarse en la primera mitad de abril / FLICKR

Una experiencia gratuita

Lo mejor es que los jardines están abiertos al público sin coste. El paseo dura cerca de una hora si se hace con calma. No te olvides de recorrer las cuatro grandes terrazas unidas por escaleras y rampas, pasar junto a las fuentes, observar la pequeña cascada y visitar el estanque con gruta.