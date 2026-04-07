La nueva deducción de Madrid para jóvenes trabajadores no se podrá aplicar en la Renta 2025: ¿cuándo entra realmente en vigor?

En plena campaña de la Renta, una de las preguntas que más se repite entre los contribuyentes madrileños tiene que ver con la nueva ayuda fiscal para jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo. La medida ha generado bastante interés, sobre todo entre quienes cursan un grado universitario o una FP Superior y esperaban ya rebajar su factura con Hacienda en la declaración que se presenta esta primavera.

Sin embargo, la situación ya está definida: esta ventaja fiscal todavía no puede utilizarse en la declaración correspondiente al ejercicio 2025. Aunque la campaña arranca ahora y se extiende hasta el 30 de junio de 2026, la deducción aprobada por la Comunidad de Madrid no tendrá efectos hasta el siguiente periodo fiscal.

La deducción para jóvenes trabajadores no entra en la declaración de este 2026

El motivo es puramente legal y tiene que ver con su fecha de aplicación. La Comunidad de Madrid incluyó esta rebaja en la Ley 6/2025 de Presupuestos para 2026, incorporándola como un nuevo artículo 12 ter. En ese texto dejó fijado que solo será válida para los ejercicios iniciados desde el 1 de enero de 2026.

Eso significa que la Renta 2025, que se presenta entre abril y junio de 2026, se queda fuera. Aunque muchos contribuyentes ya estén revisando posibles deducciones autonómicas, esta en concreto no forma parte todavía de las que pueden consignarse en la declaración actual.

La declaración de la Renta puede presentarse a partir del 8 de abril / ARCHIVO

Cuánto se podrá desgravar y quiénes podrán beneficiarse

La medida permitirá deducirse el 50% del importe abonado por matrícula, con un límite máximo de 400 euros al año. Está dirigida a menores de 30 años que compatibilicen estudios con actividad laboral, ya sea como asalariados o como autónomos.

Podrán acogerse quienes estén matriculados en estudios oficiales de Grado universitario o en ciclos de Formación Profesional de grado superior. El objetivo de la Comunidad de Madrid es aliviar parte del coste formativo de los jóvenes que siguen estudiando mientras mantienen una actividad profesional.

Requisitos para acceder a la ayuda fiscal

La deducción no se concederá de forma automática por el simple hecho de estudiar. La norma exige cumplir varias condiciones concretas durante el mismo ejercicio fiscal. Entre ellas, haber estado dado de alta al menos 300 días, cursar el año completo y compaginar trabajo y estudios durante un mínimo de cinco meses.

Además, los contratos de formación quedan expresamente excluidos. Según la previsión de la Comunidad de Madrid, esta medida podría beneficiar a unos 15.000 jóvenes, con una dotación máxima estimada de 6 millones de euros.

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Vista de la declaración de la renta en una tablet / ARCHIVO

Qué documentos habrá que conservar para aplicarla

Cuando llegue el momento de usar esta deducción, será fundamental poder justificarla correctamente ante la Administración. Por eso, quienes crean que podrán beneficiarse deberán guardar los comprobantes de pago de la matrícula, así como la documentación que acredite la inscripción en un curso completo y el periodo académico correspondiente.