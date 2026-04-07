Grave accidente en Leganés: una mujer sufre traumatismo craneoencefálico tras ser arrollada

Un grave accidente de tráfico ha conmocionado a los vecinos de Leganés la tarde de este martes. Una mujer de 47 años se encuentra en estado crítico tras ser arrollada por un vehículo mientras cruzaba un paso de peatones en la zona sur de la Comunidad de Madrid.

Los detalles del suceso en la calle Salvador Allende

El siniestro se ha producido pasadas las 19:00 horas a la altura del número 6 de la calle Salvador Allende, en pleno casco urbano del municipio. Según han informado fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112, el impacto ha sido de gran violencia, provocando que la mujer sufriera lesiones de extrema gravedad de forma inmediata.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación del SUMMA 112 para atender a la víctima. Tras ser estabilizada por los sanitarios en el mismo punto del atropello, se ha confirmado que la paciente padece un traumatismo craneoencefálico severo. Debido a la gravedad de su estado, ha sido trasladada bajo escolta médica al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico crítico.

Investigación en curso por la Policía Local

Efectivos de la Policía Local de Leganés se han hecho cargo del atestado y ya trabajan para esclarecer las causas exactas del accidente. Los agentes investigan si el vehículo circulaba a una velocidad excesiva o si existió alguna distracción que impidiera el frenado ante el paso de cebra.

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Este nuevo incidente vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en las grandes avenidas de los municipios madrileños, especialmente en tramos residenciales donde la prioridad peatonal es fundamental para evitar tragedias.