Así será la reforma la estación de Estadio Metropolitano para absorber el flujo de 18.000 viajeros en partidos y conciertos

La estación de Metro de Estadio Metropolitano se prepara para una importante reforma. La Comunidad de Madrid ha anunciado un nuevo acceso para agilizar la entrada y salida de viajeros en días de gran afluencia, como partidos del Atlético o conciertos, en una actuación que busca también reforzar la conexión con los nuevos desarrollos urbanos de la zona.

El objetivo es absorber mejor el flujo de viajeros en jornadas de máxima demanda, como los días de partido o concierto, cuando por esta infraestructura pasan alrededor de 18.000 personas. Para ello, el proyecto contará con un presupuesto cercano a los 9 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

La actuación más destacada será la construcción de una rampa parcialmente circular de unos 110 metros de longitud y 6 metros de ancho. Metro de Madrid apuesta por este diseño porque permite ordenar mejor el tránsito de grandes masas de viajeros y reducir las congestiones que suelen generarse en accesos convencionales basados en escaleras.

A esta intervención se sumará un segundo vestíbulo de más de 1.200 metros cuadrados. Este nuevo espacio incorporará 26 puntos de control de paso, ocho escaleras mecánicas y cinco ascensores con conexión a los andenes, con la intención de aumentar la capacidad de acceso y salida y mejorar la accesibilidad para todos los viajeros.

La reforma no se plantea solo para los partidos de fútbol. La mejora también beneficiará a los residentes del distrito de San Blas-Canillejas, una zona que en los últimos años ha ganado protagonismo por la transformación de su entorno urbano y por la atracción de nuevos usos vinculados al deporte, el ocio y la actividad económica.

Otro de los puntos relevantes del proyecto es su integración con la futura Ciudad del Deporte, que se está desarrollando junto al estadio. El diseño del nuevo acceso se ha adaptado para dar servicio tanto a los usuarios que lleguen desde ese nuevo espacio como a quienes se dirijan directamente al Metropolitano, ampliando así el papel de la estación como nodo de conexión en esta parte de Madrid.