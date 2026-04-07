MERCADILLOS
Esta villa a media hora de Madrid trae este fin de semana su esperado mercadillo medieval: un viaje al pasado con pasacalles, mercaderes, talleres y exhibiciones de aves
Este municipio madrileño acogerá un mercado medieval con juegos, talleres, exhibiciones de aves y pasacalles, a tan solo 15 kilómetros del centro de Madrid
Este fin de semana, una villa histórica de la Comunidad de Madrid viaja al pasado hasta la época medieval. Ya con temperaturas más suaves en toda la zona, es el momento perfecto para pasear por un mercadillo histórico a tan solo media hora de la capital. Y lo mejor de todo: es gratuito y la experiencia es perfecta para vivir en familia.
Velilla de San Antonio acogerá el Gran Mercado Medieval, un evento con una entretenida programación de actividades entre mercaderes, caballeros y todo tipo de sorpresas. El evento transcurrirá del 10 al 12 de abril en el parque Catalina Muñoz, donde el municipio se llenará de historia y arte para todos los públicos. El horario variará según el día: viernes estará abierto entre las 17:00 y las 23:00 horas, sábado entre las 10:00 y las 23:59 horas y domingo entre las 10:00 y las 22:00 horas.
Pasacalles, talleres y exhibiciones de aves
Durante los tres días, Velilla de San Antonio será el epicentro de un amplio programa de actividades. Durante la jornada de viernes 10 de abril se producirá la apertura del mercado con juegos, exposiciones y talleres. A las 18:00 horas comenzarán juegos de malabares y exhibiciones de vuelo de aves y después se producirá el primero de los pasacalles ambientados en temáticas variadas hasta el cierre del mercado.
La jornada de sábado 11 de abril continuará con los talleres y pasacalles que desfilarán también a las diferentes horas del día. Entre las actividades más destacadas se encuentran un pintacaras a las 12:15 horas y un cuentacuentos a las 19:00 horas. Y durante domingo 12 de abril, las actividades seguirán la misma línea con además un taller de globoflexia a las 18:30 horas.
¿Cómo puedo llegar a Velilla de San Antonio?
Velilla de San Antonio es un municipio situado en mayor parte en la Vega del Jarama, en pleno Parque Regional del Sureste, con casi 15.000 habitantes. A tan solo 15 kilómetros del centro Madrid se puede acceder en coche por la carretera R-3 y también se puede llegar vía transporte público directamente a través de las líneas de autobús 280, 282, 284, 285, 341 y la N-203. Así se consolida como un plan perfecto y diferente del que disfrutar este fin de semana, ya sea en pareja, amigos o familia.
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