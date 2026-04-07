Madrid termina 164 pisos públicos en El Cañaveral: alquileres de 300 a 600 euros y sorteo antes del verano

El Ayuntamiento de Madrid ha terminado en El Cañaveral una nueva promoción de vivienda pública de alquiler asequible. Se trata de Cañaveral 13, un edificio con 164 pisos situado en este desarrollo de Vicálvaro y cuyo sorteo está previsto antes del verano.

La promoción incluye 54 viviendas de dos dormitorios, 98 de tres y 12 de cuatro. Ocho de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida. Todas cuentan con trastero y el conjunto suma además 246 plazas de garaje y 12 locales comerciales. En la planta baja se han habilitado espacios comunes, zona infantil y áreas ajardinadas.

El precio del alquiler se moverá, aproximadamente, entre 300 y 600 euros al mes. En cualquier caso, la renta no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. La promoción está pensada sobre todo para jóvenes y familias con hijos menores con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM. Como referencia, una pareja con dos hijos podrá optar a una de estas viviendas si no supera unos ingresos brutos anuales de alrededor de 44.000 euros.

La construcción de Cañaveral 13 ha supuesto una inversión total de 40,3 millones de euros, incluido el valor del suelo. De esa cantidad, 35,8 millones han sido aportados por el Ayuntamiento y otros 4,5 millones proceden de los fondos europeos Next Generation, dentro del acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Comunidad de Madrid.

El edificio tiene certificación energética A y contará con ventilación cruzada y climatización por aerotermia, un sistema que permite generar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria a partir de la energía del aire. A eso se suman paneles fotovoltaicos en la cubierta para las zonas comunes, iluminación led con detección y control temporizado y un sistema de riego automático que aprovecha el agua de lluvia.

Cañaveral 13 forma parte de las 13 promociones de vivienda pública de alquiler asequible que EMVS está levantando en El Cañaveral. En total, en este ámbito se han proyectado 1.212 viviendas y ya se han terminado 1.078. Según los datos municipales, 570 familias viven ya en algunas de ellas.

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Hasta ahora, EMVS ha entregado seis promociones (Cañaveral 1, 2, 3, 4, 6 y 12) y ya ha sorteado otras tres (Cañaveral 5, 8 y 9), que se entregarán en los próximos meses. Cañaveral 10 y Cañaveral 13 se sortearán antes del verano, mientras que Cañaveral 7 y 11 encaran la recta final de las obras. La previsión del Ayuntamiento es que, a lo largo del próximo año, otras 640 familias puedan acceder a una vivienda en este barrio.