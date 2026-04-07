Madrid lleva la radio a las aulas: 100 colegios e institutos públicos ya podrán tener su propia emisora

La Comunidad de Madrid ha dotado a 100 centros educativos públicos de equipos técnicos para que puedan poner en marcha sus propias emisoras de radio escolar, un paso más dentro de su estrategia para extender este formato como herramienta pedagógica en las enseñanzas no universitarias. La medida se integra en el programa Voces del Aula, el proyecto impulsado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para crear una red de radios escolares en la región y utilizar la producción sonora y el pódcast como apoyo al aprendizaje. El programa arrancó en 2024 con una primera implantación en 120 colegios e institutos y con la colaboración de entidades como Fundación COPE, Fundación Luca de Tena, Onda Madrid y Atresmedia.

La nueva actuación ha supuesto una inversión cercana a los 100.000 euros, según la información facilitada por el Gobierno regional a El Periódico de España, y se articula con una doble tutela institucional: la Consejería de Digitalización aporta el material técnico y la de Educación lo integra en el desarrollo de Voces del Aula. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha defendido el uso de la radio en el entorno docente como "herramienta de desarrollo curricular" y también como un recurso para mejorar competencias comunicativas, tecnológicas y sociales del alumnado.

Comunidad de Madrid

En concreto, de acuerdo con los datos trasladados por el Ejecutivo autonómico, 73 centros de Infantil, Primaria y Educación Especial han recibido un kit completo con mesa de mezclas digital, auriculares, micrófonos dinámicos con soporte, cableado, altavoces y el resto de elementos necesarios para el montaje. Por su parte, 27 institutos de Secundaria y Formación Profesional han sido dotados con un equipamiento similar, aunque adaptado a esa etapa, con mesa analógica, además de distribuidores y amplificadores. La diferencia responde al enfoque pedagógico que maneja la Comunidad: en Primaria y Especial se prioriza un sistema más sencillo e intuitivo, mientras que en Secundaria se apuesta por herramientas con más funciones para reforzar la alfabetización mediática, la competencia digital y el trabajo técnico sobre el sonido.

Más allá del equipamiento, el objetivo del programa es consolidar la radio escolar como una herramienta estable dentro del proyecto educativo de cada centro. La idea es que los alumnos participen en la creación de contenidos, preparen guiones, realicen entrevistas, graben pódcast o trabajen pequeños formatos informativos ligados al currículo. El propio proyecto de Voces del Aula presenta la iniciativa como una red institucional de radios escolares y muestra convocatorias de formación para el curso 2025-2026. Además, el portal público de la red exhibe actualmente 209 radios escolares registradas, mientras que la Comunidad cifra en 221 los centros que ya participan en el programa.

En la práctica, el Ejecutivo regional quiere que la radio no funcione solo como recurso tecnológico, sino como una vía para trabajar la expresión oral, la creatividad, la autonomía, la socialización y el trabajo en equipo. Esa dimensión estaba ya en el planteamiento inicial del proyecto, que nació con la idea de publicar los contenidos generados por los centros en una plataforma común y de usar la radio como apoyo al desarrollo curricular.

La iniciativa se enmarca, además, en una política más amplia de digitalización educativa. Según la Administración autonómica, en lo que va de legislatura se han destinado 100 millones de euros, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, a la dotación de material tecnológico en más de 28.000 aulas de la región. Parte de esa estrategia pasa por reforzar habilidades comunicativas, estimular vocaciones tempranas y facilitar sesiones prácticas, especialmente en Formación Profesional. La propia contratación pública de los kits de radio escolar vincula esta actuación al componente de competencias digitales del plan financiado con fondos europeos.

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Con esta nueva entrega de equipos, la Comunidad da un paso más en la consolidación de una red de radios escolares que quiere tener continuidad en los centros públicos madrileños. El propósito es que estos espacios sirvan para aprender a comunicar mejor, pero también para introducir metodologías más participativas y conectar la innovación tecnológica con el trabajo cotidiano dentro del aula.