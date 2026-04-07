Madrid creó 4 empresas por cada mil habitantes y lideró el emprendimiento en España en 2025

Madrid fue la provincia con mayor actividad emprendedora en relación a su población durante el pasado año, con la creación de 4 nuevas empresas por cada mil habitantes, según un informe publicado por Accumin Intelligence, filial del grupo al que también pertenece Tinsa.

Otras provincias que destacan por su intensidad emprendedora son Málaga, con 3,7; Baleares y Alicante, con 3,5 y 3,3 nuevas empresas por cada mil habitantes; y Barcelona, con 3, todas ellas por encima del promedio nacional, que se situó en 2,4.

En España se constituyeron en el Registro Mercantil un total de 111.784 nuevas sociedades en 2025, lo que supuso un crecimiento del 1,1 % respecto a las 110.583 constituidas un año antes.

Madrid lidera con claridad el volumen de nuevas sociedades, con 26.865 (el 24 % del total), lo que supone un incremento del 2,2 % en relación al año anterior, seguida de Barcelona, con 17.204 empresas (-1,7 %) y Valencia, con 6.645 (-3,4 %).

Lidera el inmobiliario

Por sectores, en España el inmobiliario lidera con un 15,5 % del total de nuevas sociedades, seguido de construcción (13,1 %), comercio y distribución (12,7 %) y servicios profesionales (11,8 %).

Estos datos reflejan una estructura empresarial "todavía apoyada en sectores tradicionales", pero "el cambio ya está en marcha", según Accumin Intelligence, que apunta que finanzas y seguros (7,3 %) telecomunicaciones y digital (3,6 %) o logística (3,4 %) ganan protagonismo, lo que señala una "transición hacia modelos más intensivos en tecnología, eficiencia y gestión del capital".

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En paralelo, la hostelería (9,6 %) mantiene un peso relevante dentro del ecosistema emprendedor, y afianza su papel como uno de los motores históricos de creación de empresas en España.