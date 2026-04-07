Madrid, ciudad "inclusiva": Almeida inaugura la oficina para atender a familias con menores con discapacidad

Una iniciativa pionera en España, así es la Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad del Ayuntamiento de Madrid, un recurso que ya ha atendido a 40 familias y que ha nacido para "celebrar cada nacimiento" y para hacer de Madrid una ciudad "inclusiva".

Así lo ha señalado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la inauguración oficial de esta oficina situada en la calle Alcalá, 45, un lugar para "acompañar" a esas familias que estará gestionado por la Fundación Juan XXIII.

Una nueva dotación municipal que, según Almeida, hace "especial ilusión" al Ayuntamiento de Madrid ya que son "conscientes" de la necesidad de las mujeres cuando en un embarazo se detecta una discapacidad y "necesitan sentirse tanto informadas como acompañadas". "Y por tanto -ha añadido- en esa apuesta por la vida que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid por celebrar cada nacimiento de ese produzca la ciudad de Madrid, nosotros queremos hacer esa doble labor, tanto acompañar como informar".

Así, y con el objetivo también de que Madrid sea una ciudad "inclusiva" esta oficina ofrece apoyo, asesoramiento y orientación a familias con hijos con afectación en el desarrollo o discapacidad diagnosticada en el embarazo o en los primeros seis años de vida.

Abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y con atención presencial, telefónica o por correo electrónico.

¿Qué servicios ofrece?

En cuanto a los servicios, la OIFAMDIS proporciona a las familias información acerca de los requisitos de acceso a servicios y ayudas sociales, tanto de titularidad pública como privada. Además, se apoya a los usuarios en la tramitación de solicitudes de prestaciones, en línea o de forma presencial.

Asimismo, se les facilita asistencia tecnológica en cuestiones como la gestión de los sistemas de identificación electrónica, la creación de cuentas de correo electrónico o la descarga y manejo de aplicaciones.

Este servicio innovador, que está gestionado por la Fundación Juan XXIII, da cobertura a los 21 distritos, cuenta con una trabajadora social, que atiende de forma presencial, telefónica y por correo electrónico, adaptándose a las necesidades de las familias.

Pero, en este sentido, Almeida ha afirmado que pondrán a disposición de la Fundación "todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios" porque no "no se van a hurtar recurso alguno para que las familias puedan llevar a cabo su embarazo y para que se puedan sentir acompañados".

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Unos usuarios éstos que pueden dirigirse al recurso por iniciativa propia (con cita previa, preferiblemente) o por derivación de cualquier entidad pública o privada.