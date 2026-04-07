Ni Lucía ni Sofía: el nombre de niña poco común que conquista Madrid y que va ganando fuerza este año 2026

En los últimos meses de este año 2026 en Madrid hay un nombre de niña que es poco común, pero que cada vez los padres lo eligen más para nombrar a sus hijas. No es un nombre clásico de los que se repiten en cada clase, aunque quizá si se ha leído en los últimos días por un hecho histórico. Así llama todavía más la atención para quienes buscan algo diferente sin caer en lo raro.

De origen griego, con siete letras y un significado ligado a la mitología, el nombre de Artemis se abre paso en la capital como uno de los nombres de niña que más crecen. Ha ido ganando presencia poco a poco y lo cierto es que este nombre tiene algo de especial que hace que se entienda y se recuerde sin sonar raro cuando lo escuchas por primera vez.

Lo poco común marca tendencia

El nombre de Artemis todavía se sitúa en cifras muy bajas, pero muestra señales de crecimiento en ciudades en concreto. Según los datos del INE, la mayor presencia se concentra en Madrid (0,005%) y en Barcelona (0,004%), aunque en menor medida. En todo el país, solo 56 personas llevan este nombre y la media de edad es de 22,6 años. También lo utilizan 21 hombres con una media de edad de 43,6 años, lo que subraya su naturaleza inusual.

Esta opción gana terreno de forma progresiva, su sonoridad es clara y su estructura es sencilla. Sus siete letras fáciles de pronunciar han sido elegidas también para nombrar al programa lunar de la NASA, con el que la agencia estadounidense ha retomado las misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre tras más de medio siglo desde que el nombre pisó la Luna por primera vez, que ya está de vuelta.

Origen en la mitología griega

Artemis es un nombre de origen griego que está directamente ligado con Artemisa, una de las diosas más conocidas de la Antigua Grecia. Hija de Zeus y Leto y hermana gemela de Apolo, era la diosa de la caza y de los bosques, vinculada a la protección, especialmente de los niños y la naturaleza.

Cuando se conoce su significa se entiende la razón por la que las familias lo eligen: Artemisa era una mujer independiente, fuerte y con un carácter marcado y representa una forma de comprender la libertad. Su carga simbólica encaja con uno de los nombres tendencia con más personalidad, sin que resulten excesivos.

Los nombres griegos son tendencia

El caso de Artemis no es el único, sino que forma parte de una tendencia más amplia en la que los nombres griegos están creciendo en presencia. Tampoco es un caso nuevo, ya que nombres como Helena son muy reconocidos y otros como Chloe, es de esos nombres modernos que han ganado presencia en los últimos años, al igual que otros como Daphne y Selene.

Así Artemis se clasifica en entre los nombres más usados con carácter simbólico y aunque su uso todavía sea minoritario, todo apunta a que si mantiene la evolución discreta pero constante, se consolidará en los próximos años como uno de los más elegidos por las familias, ya sea en Madrid o en otras grandes ciudades.