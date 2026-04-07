Esta es la fecha en la que F1 Arcade abrirá sus puertas en Madrid: un espacio de 1.500 metros y 65 simuladores de última generación

Madrid se prepara para recibir un nuevo espacio de ocio pensado para los seguidores de la Fórmula 1. F1 Arcade abrirá sus puertas el próximo miércoles 15 de abril en pleno Paseo de la Castellana, con una propuesta que combina simulación, competición y ambiente social en un momento clave para los aficionados, con el Gran Premio de España previsto del 11 al 13 de septiembre.

La llegada de este concepto a la capital busca ampliar la oferta de entretenimiento ligada al motor con una experiencia abierta tanto a público general como a usuarios más habituados al simracing. El objetivo es convertir cada visita en una forma distinta de vivir la F1, más allá de ver las carreras por televisión.

Un espacio de 1.500 metros cuadrados en el Paseo de la Castellana

F1 Arcade Madrid estará ubicado en el número 103 del Paseo de la Castellana y contará con 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. El gran reclamo del recinto serán sus más de 65 simuladores de última generación, que centrarán buena parte de la experiencia, según ha explicado la compañía en un comunicado.

F1 Arcade Madrid estará ubicado en el número 103 del Paseo de la Castellana y contará con 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas / F1 ARCADE

El local también incorporará dos salas VIP, una barra de 12 metros, zonas pensadas para grupos y eventos corporativos, además de un área social destinada a reforzar el componente de encuentro y ocio del espacio.

Simulación pensada para todos los públicos

Uno de los puntos fuertes del nuevo recinto es que no estará enfocado solo a pilotos virtuales experimentados. Los simuladores están diseñados para ofrecer una experiencia competitiva auténtica dentro de una propuesta planteada para todo tipo de usuarios, desde quienes prueban por primera vez hasta perfiles más avanzados.

Los simuladores están diseñados para ofrecer una experiencia competitiva auténtica dentro de una propuesta planteada para todo tipo de usuarios / F1 ARCADE

La experiencia se organizará en cinco niveles de habilidad, desde Rookie hasta Elite, con el objetivo de crear un entorno competitivo equilibrado. Además, los asistentes podrán elegir entre carreras uno contra uno o pruebas por equipos, lo que añade un componente más social y dinámico.

Un nuevo punto de encuentro para la comunidad de la Fórmula 1

La apuesta de F1 Arcade no se limita al uso de los simuladores. El recinto también quiere convertirse en punto de encuentro para la comunidad de la Fórmula 1 con activaciones especiales y eventos ligados al calendario del campeonato. Además, el espacio acogerá activaciones y eventos como 'watchparties' de los Grandes Premios del Mundial de Fórmula 1.

Un 'Sports Valley' urbano en la capital

Con esta apertura, F1 Arcade busca asentarse en Madrid como un espacio estable para compartir la pasión por el campeonato en un entorno más participativo. La idea pasa por unir competición, restauración y seguimiento de las carreras en una misma propuesta de ocio.

Noticias relacionadas

Todo ello para crear un 'Sports Valley' urbano en la capital española. "La apertura de F1 Arcade Madrid representa una apuesta firme por ofrecer a la ciudad un espacio innovador donde la manera de vivir la Fórmula 1 evoluciona hacia una experiencia más social y participativa. Queremos crear un punto de encuentro para compartir, competir y disfrutar de cada Gran Premio en comunidad", explicó Pablo Rodríguez, CMO de Top Racing Iberia.