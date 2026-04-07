El eterno retorno del clásico Real Madrid-Bayern: Champions League o enfermería

Real Madrid y Bayern se vuelven a ver las caras en Europa. Dos equipos en distintos momentos ante un cruce de cuartos que definirá la temporada de ambos. "Es el partido más complicado que se puede jugar fuera de casa en Europa", advirtió Vincent Kompany, técnico del conjunto de Múnich. Los blancos se aferran al tremendismo, a la épica. 'Champions o enfermería', parafraseando al dilema taurino. Arbeloa, con cinco derrotas en 18 encuentros, está amortizado desde hace semanas, solo un triunfo en Europa le mantendría en el banquillo. La eliminación ante el Bayern firmaría su epitafio, mientras el club gana tiempo para cerrar el fichaje del entrenador de la próxima temporada. Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino son las alternativas que más seducen a Florentino Pérez.

Bellingham o Arda

Para este choque Arbeloa regresará a la fórmula que le ha ofrecido más fiabilidad con Vinícius y Mbappé por delante de una medular con Valverde, ausente en la derrota en Son Moix, Tchouameni y Thiago Pitarch. La elección del cuarto mediocampista definirá la personalidad del técnico. ¿Arda o Bellingham? Si elige al turco, 'meará con la suya', en palabras de Guardiola. Si pone al inglés, aún falto de ritmo, contentará a Florentino. En la sala de prensa regaló los oídos al presidente: "Con Jude somos mejor equipo, estoy convencido. Tiene unas condiciones diferentes a otros y cuando está en el campo nos tenemos que adaptar. De eso se trata el fútbol, de tener esas relaciones entre jugadores. Bendito problema es encajar a Bellingham en el equipo".

La otra duda es si entrará Militao por Huijsen en el once. El brasileño lleva cuatro meses parado, pero en Mallorca ofreció buenos minutos y toca arriesgar. Mendy se entrenó con el grupo, pero el carril zurdo lo ocupará un Carreras señalado defensivamente. Rüdiger y Trent parecen fijos. Muchas son las dudas sobre la sintonía de Mbappé con el resto del equipo. El francés encadena cuatro partidos de Champions y siete de Liga sin marcar, y cuando está en el campo el juego se hace espeso y previsible. Arbeloa evita el debate: "Lo único que me importa es lo que pienso yo y es una suerte extraordinaria tener a un jugador como Mbappé en el equipo. Me pongo en la piel de los defensas que se enfrentan a él. Kylian sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, siempre ha soñado con jugar aquí. Ha venido al Madrid para jugar partidos como el del Bayern".

Kane es duda

Enfrente habrá un tsunami ofensivo. El pasado fin de semana el Bayern remontó en Friburgo un (2-0) en los diez minutos finales y eso hace, como dijo su técnico, que afronte "anímicamente el partido con el Real Madrid de la mejor forma". Arbeloa espera a un Bayern "bien trabajado, agresivo en fase defensiva y que con balón te llevan a situaciones por fuera con jugadores de talento. Me parece un equipo completo, con muchas armas. Y además están muy implicados defensivamente. Su entrenador tiene merecido cada elogio por su gran trabajo".

Noticias relacionadas

Kompany apuntó: "Decidiremos este martes si juega Harry Kane" junto a Luis Díaz, Gnabry y Olise. Kimmich, que llevará la brújula, está convencido de que "la atmósfera del Bernabéu es especial y es un campo increíble, pero esta vez jugamos aquí primero y luego en casa. Eso cambia todo. No creo que sea el partido decisivo. Además, este año me alegra venir con el equipo al completo". Karl esperará en el banquillo y Pavlovic barrerá la medular. El punto flaco alemán volverá a ser el eje de la zaga, con Upamecano y Tah, un talón de Aquiles que los blancos ya rentabilizaron en ocasiones anteriores. El Bayern se juega la Champions. El Madrid, la temporada.