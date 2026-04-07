Las educadoras infantiles madrileñas se manifiestan ante el Ministerio de Educación en su primer día de huelga: "No guardamos, educamos"

Ataviadas con camisetas amarillas y coreando consignas como "No guardamos, educamos", varios centenares de educadoras infantiles madrileñas, hasta un millar según la Delegación del Gobierno, se han manifestado este mediodía frente al Ministerio de Educación, en la calle de Alcalá de Madrid, en el primer día de la huelga indefinida que han convocado en demanda de mayor reconocimiento para la profesión y mejoras educativas y de las condiciones laborales en los centros para niños de entre 0 y 3 años. Reclaman, entre otras cuestiones, la reducción del número de niños por educadora en las escuelas infantiles, equiparación salarial con sus compañeras del segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) o la consideración como personal docente, no laboral, y la equiparación horaria.

"Necesitamos una reforma que nos incluya en la ley educativa y condiciones para las trabajadoras mejores, porque lo que aportamos y lo que importamos está totalmente desajustado. Es una aberración lo que se está haciendo en las aulas, estas ratios abusivas, o que estemos cobrando el SMI en las escuelas infantiles con nuestra cualificación, con nuestra responsabilidad", aseguraba Amparo, venida a la concentración desde Parla.

Tras ella decenas de compañeras hacían sonar cacerolas, sartenes y tambores en una concentración que esperan repetir mañana unos metros más arriba, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en el edificio contiguo. "Es injusto, es aberrante y es vergonzoso, no podemos más, llevamos décadas luchando y nos hemos plantado", comentaba otra de las manifestantes. "Vamos a por todas, cueste lo que cueste, de norte a sur y de este a oeste".

Entre los gritos más coreados se escuchaba "No guardamos, educamos", una de las reivindicaciones más enraizadas en el sector de las educadoras infantiles, que buscan de esa forma destacar el valor de su labor. "Tenemos que considerar la infancia como la etapa más importante de la educación y los primeros años son básicos, es algo avalado desde la neurociencia. Estos niños necesitan una calidad educativa y un acompañamiento que con las ratios que tenemos no podemos darles", indicaba una educadora en la concentración. "Hemos normalizado, y las familias han normalizado, que dejan a sus hijos en las escuelas para irse a trabajar y que van a estar bien con las ratios que tenemos, porque su profe es muy buena. Pero no, no es caridad ni es educación. Somos mano de obra barata. Y hay que acabar con ello".

El actual decreto de mínimos establece que debe haber un ocho bebés por educadora, 14 niños de entre 1 y 2 años y hasta 20 niños de entre 2 y 3 años. Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI)se demanda la implantación generalizada de la pareja educativa, extendida en algunas escuelas de la red pública pero no de forma institucionalizada. La presencia de dos educadoras por aula reduciría a la mitad las ratios y permitiría la adopción de metodologías activas como Reggio Emilia, Montessori o Waldorf, algo inviable de hacer en condiciones con las actuales ratios.

Las educadoras también reclaman mejoras salariales de forma que se equiparen los sueldos entre las trabajadoras de escuelas públicas de gestión directa por parte de la Comunidad de Madrid y las de las escuelas públicas de gestión indirecta y privadas, en su mayoría sujetas al salario mínimo interprofesional, denuncian desde la PLEI. "Nos pedís vocación para justificar explotación", se leía en una de las pancartas.

"Con 20 criaturas, es una tortura", "Dignidad 0-3" o "La profe luchando también está educando" eran otras de las consignas coreadas. "Queremos que los niños de 0 a 3 años tengan los mismos derechos que a partir de los 3 años y eso pasa también por equiparar el calendario escolar". Las escuelas infantiles, a diferencia de los colegios, abren todo el mes de julio y en determinadas jornadas no lectivas. "Queremos dejar de ser conciliación. La conciliación no debe pasar por los niños ni por nosotras", señalaba Rocío Díaz, educadora infantil en Madrid conocida en redes como @masquepecas, muy popular por los vídeos en que describe el día a día en las escuelas, y autora del libro Escuela Infantil: lo que nadie te ha contado de donde todo empieza, también presente en la concentración. "Queremos un salario digno para la responsabilidad que tenemos cada día, que tenemos que mantener a muchas criaturas vivas todos los días".

Un seguimiento de entre el 31% y el 41%

"Queremos que quede muy claro que esto no es un conflicto de las trabajadoras con la patronal. Esto no tiene nada que ver con las empresas que gestionan el 0-3. Esto es un conflicto de todo un sector educativo con las instituciones públicas que gestionan el 0-3", ha recalcado la portavoz de la plataforma, Rosa Marín, en declaraciones recogidas por Europa Press. Desde PLEI piden mejoras en los pliegos de licitación de las escuelas de gestión indirecta, que en la actualidad, ha dicho, "plasman la infrafinanciación y el abandono de este ciclo educativo". Desde la Comunidad se argumenta que se ha incrementado en un 9% la financiación en estos pliegos.

A la concentración también ha acudido la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, quien ha asegurado que el Gobierno regional ha convertido las escuelas infantiles en una "fábrica de precariedad".

Hasta un 41% de trabajadoras han secundado hoy la huelga, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles. En concreto, en el caso de las escuelas infantiles de gestión directa, sitúan el seguimiento en un 47,71%, un porcentaje que se eleva hasta el 64,10% en las de gestión indirecta. En las escuelas de gestión privada el dato cae al 2,69%.

Noticias relacionadas

La Comunidad de Madrid, por su parte, rebaja el dato de seguimiento al 31%. Según la Consejería de Educación, la jornada de huelga está transcurriendo "con normalidad", todos los centros han abierto sus puertas y se están cumpliendo los servicios mínimos. En algunas escuelas en Leganés y Madrid se han sellado las cerraduras con silicona, afirman desde la Consejería, pero las incidencias han quedado resueltas de "manera inmediata".