Las educadoras infantiles madrileñas arrancan una huelga indefinida: "No se puede vivir con el salario mínimo y la responsabilidad que sostenemos"

Eligieron el color amarillo porque es el de la infancia y porque es llamativo. "Así se nos ve", explica Rosa Marín, de la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI). "Ya que somos pocas y siempre hemos sido las más ignoradas, un color que diga: '¿Esto de amarillo qué es?'. Pues, mira, somos de la Plataforma de Escuelas Infantiles". Trabajan con niños y niñas de entre 0 y 3 años, muchas por el salario mínimo interprofesional, con responsabilidad sobre hasta 20 criaturas por aula y con la sensación de que las administraciones "escurren el bulto". Reclaman las condiciones para garantizar lo que entienden es "una educación de calidad". Y para hacer efectivas esas demandas, las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid están llamadas a una huelga indefinida que comienza hoy en las escuelas de la región.

"Estamos ya en una situación límite", asegura Marín. "En un sector prácticamente feminizado por entero, en el que un 97,4% somos mujeres, muchas cobran el salario mínimo interprofesional. Querer dar calidad educativa requiere dar individualidad a cada criatura y para eso es necesario bajar las ratios por educadora, necesitamos que mejoren los salarios y que mejoren las condiciones. Esto lleva una gran cantidad de trabajo pedagógico y burocrático que, lógicamente, hacemos en nuestra casa porque la mayor parte del tiempo la pasamos con la criatura en el aula. Al final hay una carga mental muy potente y muchos días sales llorando porque quieres hacerlo bien, pero no puedes porque no tienes medios ni recursos".

Reclaman también un reconocimiento y que la primera etapa de Educación Infantil, la que va de los 0 a los 3 años, sea incluida en la nueva ley educativa que está impulsando el Gobierno central "con ratios acordes a las necesidades de la primera infancia". El actual decreto de mínimos fija hasta ocho alumnos por educadora en el caso de los bebés; 14 alumnos por educadora en los de 1 a 2 años, y 20 alumnos por educadora en el caso de niños de 2 a 3 años. "Las mismas 20 criaturas que se contemplan para el segundo ciclo de Educación Infantil, de 3 a 6 años, cuando son más autónomas. Con la dependencia que tienen todavía a los 2 o 3 años tenemos la misma ratio", expone Marín.

Pareja educativa

Frente a ello, las educadoras plantean como número ideal tres bebés por educadora, cinco alumnos de 1 a 2 años por educadora, y 6 niños de 2 a 3 años por educadora o en su defecto cuatro, seis y ocho, respectivamente. Para lo cual entienden que es "esencial", la adopción de la pareja educativa. Es decir que en cada aula de ocho bebés, 14 alumnos de 1 a 2 años o 20 de 2 a 3 años, haya dos educadoras. "No es solo una cuestión de ratios, para poder dar la individualidad que requiere cada criatura, sino para poder vincular", argumentan desde la PLEI. "A veces yo no conecto con alguna y mi pareja educativa sí es capaz de llegar a ella. Es fundamental".

La figura de la pareja educativa está instituida, por ejemplo, en las escuelas de la red pública del Ayuntamiento de Madrid, aunque estén gestionadas de manera indirecta por empresas o cooperativas educativas. También opera, aunque no es obligatorio, en la mayoría de escuelas públicas directamente gestionadas por la Comunidad de Madrid. Pero no en las escuelas públicas de la Comunidad de Madrid de gestión indirecta o en las escuelas infantiles privadas, en las que en el mejor de los casos hay una educadora de apoyo para dos o más aulas.

"Lo que pedimos es que haya una normativa estatal que unifique los criterios", insisten desde la Plataforma. "La idea es que todas las criaturas, independientemente de la comunidad autónoma en que hayan nacido o el modelo de gestión al que las familias puedan llegar a tener acceso tengan una educación de calidad y para eso necesitamos manos, necesitamos recursos, necesitamos bajar las ratios, necesitamos pareja educativa, más recursos de atención a la diversidad, más equipos de atención temprana, necesitamos que las infraestructuras se mantengan, porque están que se caen a pedazos, y necesitamos salarios dignos, acordes con la formación y con la responsabilidad que tenemos entre nuestras manos. El Salario Mínimo Interprofesional no es lo que nos correspondería cobrar. No se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos y la continuada formación que se nos exige".

Es lo que, aseguran, se cobra en escuelas públicas de gestión indirecta o en escuelas privadas. Y piden que se equiparen los sueldos con los de las educadoras en escuelas de gestión directa, con consideración de personal laboral de la Comunidad de Madrid tras aprobar una oposición o como interinas, o con los de las educadoras de segundo ciclo de infantil (3-6 años) a través de complementos salariales impuestos en los pliegos de condiciones cuando el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid liciten los contratos para las escuelas de gestión indirecta. La diferencia viene a rondar los 500 euros al mes. Asimismo reclaman que las educadoras, hoy con consideración de "personal laboral" en las escuelas de gestión directa, sean reconocidas como "personal docente". Y que se cubran las bajas. "Falta gente y no se cubren las bajas porque no hay personal. Vivimos siempre en precario", insisten.

La otra gran reivindicación tiene que ver con la mejora de las infraestructuras. "Llega el invierno y hay calefacciones que están rotas y tardan en arreglarse, escuelas que tienen goteras, escuelas en las que se caen los techos, en las que se caen las baldosas de las paredes, patios que parecen unos solares, persianas que no bajan...", enumera Marín.

La postura de la Comunidad de Madrid

"La Comunidad de Madrid cuenta con una extensa red de escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos que desde hace siete años ofrecen la escolarización gratuita a las familias de la región, y la Consejería de Educación realiza constantes actuaciones de mejora de instalaciones y adecuación de espacios en las escuelas de su competencia", trasladan fuentes del Gobierno regional, que señalan, además, que se ha incrementado un 9% los módulos de financiación en su red de gestión indirecta.

En relación con los paros convocados a partir de hoy, recuerdan que el sindicato CGT, que llama a la huelga indefinida, no tiene representación en la Mesa Sectorial de Educación. UGT también ha convocado huelga en las escuelas infantiles de Madrid, pero solo para el 7 de abril. Desde la consejería se insta a organizaciones sindicales y patronales al diálogo "para mejorar el convenio colectivo del sector y, con ello, las condiciones laborales y salariales del personal de centros privados y gestión indirecta". Además, se subraya que se han dictado servicios mínimos para "garantizar la continuidad del servicio educativo para los alumnos y familias".

Esos servicios mínimos establecen la presencia de al menos una educadora por 12 bebés, una educadora por 18 niños de 1 a 2 años y una educadora por 24 niños de 2 a 3 años, lo que, según la plataforma, viene a suponer que en muchas escuelas más de un 50% de plantilla no puedan secundar la huelga. En una situación de salarios bajos como la que denuncian es difícil calcular qué seguimiento habrá de una huelga indefinida conforme vayan pasando los días.

"Una huelga no la ganan las estadísticas, una huelga la gana la presión que ejerces", opinan en la PLEI. "Esta teniendo recepción entre las compañeras. En redes no llegábamos a 2.000 seguidores y en cuestión de muy poco tiempo, en nada, hemos superado los 11.500. En grupos de WhatsApp éramos 70 y ahora, de repente, somos 1.300 o 1.400. Vivimos tan precariamente y estamos tan olvidadas y dejadas de la mano de Dios por las instituciones públicas que ha llegado el momento de decir: 'Basta'. Ya nos hemos cansado de normalizar cosas y de responsabilizarnos de una calidad educativa que es responsabilidad de la ministra de Educación, de la consejera de Educación y del delegado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. A ellos corresponde darnos los medios, los recursos y un poquito de dignidad al 0-3".

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Además de los paros, la Plataforma ha convocado concentraciones todos los martes mientras dure la huelga ante el Ministerio de Educación y los miércoles ante la Consejería de Educación. Además, los jueves por la tarde en la plaza de Callao realizarán cada semana una performance distinta. "Vamos a tratar de que la sociedad vea un poco lo que vivimos cada día en las escuelas. Venid y lo veis, que va a molar", apunta Marín.