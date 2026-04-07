La DGT avisa a los madrileños sobre la nueva señal del rombo blanco en la carretera: multas de hasta 200 euros por no cumplirla

La señalización en carretera no deja de evolucionar y, con ella, también cambian las dudas de muchos conductores. Entre las marcas viales que más atención están ganando en los últimos meses destaca el rombo blanco pintado sobre el carril, un símbolo que ya puede verse en varios accesos clave a grandes ciudades y que no todos identifican correctamente a primera vista.

Lejos de ser una simple referencia visual, esta marca indica que el conductor se encuentra ante un carril con condiciones especiales de uso. La DGT la emplea para señalar los conocidos carriles BUS-VAO, una infraestructura pensada para favorecer el transporte público y los vehículos compartidos. Por eso, entender qué significa y quién puede circular por él es fundamental para evitar errores, sanciones y maniobras indebidas.

¿Qué indica el rombo blanco en la calzada?

Cuando aparece un rombo blanco pintado sobre el asfalto, acompañado de paneles informativos, pórticos y señalización luminosa, el mensaje es claro: ese carril no funciona como uno convencional. Se trata de un carril reservado, sujeto a normas específicas que pueden variar según el tramo o el momento del día.

El rombo blanco avisa de que hay una regulación especial, pero la información completa la ofrece la señalización del propio tramo / REDES

La clave está en que no basta con ver la marca vial. El conductor también debe comprobar qué indican los paneles de información variable, ya que son los que aclaran si el carril está activo, quién puede entrar y en qué condiciones puede utilizarse. El rombo blanco avisa de que hay una regulación especial, pero la información completa la ofrece la señalización del propio tramo.

¿Para qué sirve un carril BUS-VAO?

El objetivo de estos carriles no es crear una vía rápida para esquivar atascos sin más. Su función principal es dar prioridad a los autobuses y a los vehículos con varios ocupantes para mejorar la fluidez del tráfico, especialmente en los accesos y salidas de las grandes ciudades.

La idea detrás de esta medida es sencilla: si más personas comparten coche o utilizan transporte público, se reduce el número de vehículos circulando y se aprovecha mejor la capacidad de la carretera.

¿Qué vehículos pueden circular por el carril VAO?

Con carácter general, estos carriles están pensados para vehículos con alta ocupación, lo que normalmente implica un mínimo de dos personas a bordo, contando al conductor. Esa es la referencia básica que debe tener en mente cualquier usuario antes de incorporarse.

Además, dependiendo de la vía y de la señalización activa, también pueden estar autorizados otros vehículos, como motocicletas, autobuses, taxis o determinados turismos con distintivo ambiental. Todo depende de lo que indiquen los paneles en cada tramo, por lo que conviene no dar por hecho que las normas son siempre las mismas.

Con carácter general, estos carriles están pensados para vehículos con alta ocupación / Europa Press

La multa por entrar sin autorización

Utilizar un carril BUS-VAO sin cumplir los requisitos puede salir caro. La sanción prevista es de 200 euros, una multa que puede imponerse a quienes acceden sin tener el número mínimo de ocupantes o sin estar incluidos entre los vehículos autorizados.

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Además, el control no se limita a la vigilancia presencial. La DGT ya utiliza sistemas de lectura de matrícula y tecnología capaz de detectar la ocupación del vehículo, por lo que el margen para incumplir la norma sin ser detectado es cada vez menor.