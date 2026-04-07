MADRID
El delegado del Gobierno trasladará a la gestora del Iberdrola Music las "deficiencias" del espacio para grandes eventos
Martín abordará con la empresa Lassenda Madrid Xperience la necesidad de acondicionar el entorno del recinto de Villaverde para garantizar la seguridad en los conciertos
EP
El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, abordará este martes con la gestora del Iberdrola Music las "deficiencias objetivas" que asegura que presenta este espacio para acoger grandes eventos musicales.
Según han trasladado fuentes de la Delegación de Gobierno, y en el marco de la reunión que va a mantener Martín con la empresa gestora Lassenda Madrid Xperience, trasladará la posición que viene defendiendo estos años, que parte de que el entorno de este recinto, en el distrito de Villaverde, presenta "deficiencias objetivas en materia de movilidad, accesibilidad y seguridad para la celebración de grandes eventos masivos".
"La Delegación lleva todo este tiempo reclamando a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid que acometan las actuaciones necesarias para acondicionar adecuadamente el entorno si quieren que allí puedan celebrarse este tipo de citas con las debidas garantías", han señalado.
Así, desde Delegación defienden que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento reconocieron esas "carencias" tras las situaciones de riesgo registradas a la finalización del último gran concierto de "fenómeno fan", celebrado en 2023. Sin embargo, "desde entonces no se han impulsado las mejoras necesarias", apuntan.
Entre las principales cuestiones a abordar figuran, de manera destacada, las relativas a la movilidad, que además "deben ser coordinadas con el Ayuntamiento de Getafe, municipio colindante que viene soportando una parte relevante de las afecciones derivadas de los eventos celebrados en Iberdrola Music", han señalado.
Por último, han subrayado que la Delegación del Gobierno mantiene "plena disposición al diálogo y a la coordinación" en el ámbito de sus competencias, pero han reiterado que no corresponde a la Administración General del Estado "suplir la falta de actuación de las administraciones competentes sobre el entorno, los accesos y la movilidad de este espacio".
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