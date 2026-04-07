Confirmado: la Aemet avisa de un cambio radical del tiempo en Madrid con más lluvias y desplome de las temperaturas

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es claro: el tiempo primaveral que se estaba disfrutando en Madrid se ha terminado, al menos durante unos días. Las precipitaciones y las temperaturas se han desestabilizado, razón por la que comenzarán a variar a lo largo de la semana y se podrán experimentar fuertes contrastes. Por el momento, para la jornada de miércoles 8 de abril se espera que se mantengan las lluvias y que bajen las temperaturas.

Continúan las precipitaciones

La Aemet pronostica que este miércoles la jornada estará marcada por un cielo encapotado y precipitaciones. El organismo estatal espera que las lluvias comiencen desde el inicio del día hasta las 18:00 horas y disminuirá la intensidad progresivamente hasta quedar el cielo muy nuboso. Eso sí, el índice ultravioleta se mantendrá alto, nivel 6.

Probabilidad de precipitación de los próximos días en la capital. / Aemet

El pronóstico para la montaña es similar, donde se espera que el estado del cielo se mantenga muy nuboso o cubierto, con predominio de la nubosidad media y alta. Las precipitaciones se esperan débiles o localmente moderadas, a veces en forma de chubascos, tendiendo a remitir al final del día. Incluso no se descarta alguna tormenta acompañando a los chubascos en las Sierras de Guadarrama y Somosierra. La cota de nieve irá en torno a los 2200 y 2400 metros.

Más frío en Madrid

Este miércoles en la capital además se experimentará una bajada de las temperaturas máximas en hasta 6 grados. Los termómetros en el centro oscilarán entre los 18 grados de temperatura máxima y los 11 grados de temperatura mínima.

Este es el pronóstico de la Aemet para la capital a final de semana. / Aemet

En zonas de montaña, la Aemet apunta a que las temperaturas irán en moderado descenso, localmente notable en las máximas, al igual que en la capital. En localidades como Somosierra la temperatura variará entre los 17 grados de máxima y los 5 grados de mínima y en Guadarrama la máxima será de 17 grados y la mínima de 8 grados. En esta zona el viento se prevé flojo o moderado de componentes sur y este, más intenso en cotas altas y zonas expuestas, donde irá acompañado de intervalos fuertes.

De momento no hay que perder el paraguas de vista, ya que durante la semana se podrán producir cambios drásticos en las precipitaciones y, sobre todo, en las temperaturas que variarán hasta 10 grados de un día a otro.