"Lo que pasa en 'El Club del Olvido' se queda en el olvido", Alice Kellen, la escritora valenciana que triunfa en la literatura, presenta su nueva novela en Madrid

"A veces me da por escribir y dibujar constelaciones, colgarme de la luna, tener alas, buscar el brillo de las cosas intangibles...", así se describe así misma Alice Kellen, la escritora valenciana de 35 años, que tras publicar su primera novela en 2013, se ha convertido en un todo un fenómeno de la literatura romántica juvenil y adulta.

Hoy, con dieciséis novelas publicadas, Silvia Hervás, pues así se llama en realidad, sonríe desde detrás de la barra del local 'Rosi La Loca' en Madrid a quienes se acomodan, listos para conocer todos los detalles de su última novela 'El Club del Olvido', que llegará a las librerías el próximo 8 de abril. La sala está llena, y no es para menos, ya que la valenciana se encuentra en un momento cumbre de su carrera con la expansión de su universo literario al cine y la televisión.

El Club del Olvido, una reflexión sobre las amistades de la infancia

Samuel, Abel, Max y Tristán, así se llaman los cuatro personajes en los que Alice Kellen ha buscado plasmar esas amistades de la infancia, que "nos son dadas por el lugar en el que aterrizamos, ya sea el barrio, o el colegio" en el que crecimos y estudiamos. Retratando una experiencia que Alice cree universal, esta obra supone un giro en el género juvenil de la autora para dejar atrás ese "caldo con un pozo de cariño muy potente" e indagar en "qué pasa conforme vamos avanzando en la vida y los caminos se van bifurcando", en una narrativa dirigida a un público más adulto.

"Hay amistades que se quedan por el camino, ni siquiera sabes poner muy bien en el mapa cuando ocurre la separación, porque es muy paulatina", confiesa la autora, "aunque las quieres mucho, te das cuenta de que ya no tenéis grandes cosas en común, que ya no te conocen a ti y quién eres tú ahora, pero sigue habiendo un pozo de tanto afecto, de todo lo que habéis vivido juntos... que tampoco quieres soltar".

La presentación ha tenido lugar en el local 'Rosi La Loca' de Madrid / EPE

Así, la trama comienza cuando los jóvenes, nacidos en el mismo barrio, deciden abrir juntos un local de copas: 'El Club del Olvido', un lugar que, como deja claro su autora, es mucho más que un simple local nocturno. "No se trata solo de un escenario, es un símbolo de los espacios como refugios, como espacios de transformación", explica.

La noche de su inauguración, una joven, Dalia, cruza la puerta del club, y, con su llegada, viejas heridas y silencios amenazan con resquebrajar el frágil equilibrio que les mantenía unidos. "Ella es un poco excéntrica, peculiar", desvela Alice, "yo digo que ella es una rastreadora, le gusta escarbar en la gente y cuando llega a este grupo va a atravesar a cada uno de ellos de forma distinta, en uno despertará ternura, en otro rabia..."

La pérdida, las diferencias entre padres e hijos, familia, el abandono, o la búsqueda de uno mismo son algunos de los problemas y dilemas en los que Alice Kellen ahonda para presentarnos la visión de todos y cada uno de los protagonistas. Para ello, la valenciana apela a la nostalgia y guía la novela situando las cosas que dejamos atrás como eje central. "Es una novela que habla de las cosas que dejamos atrás y de las cosas que siguen con nosotros, a pesar del tiempo y conforme pasan los años", resume Alice, "de las cosas que queremos olvidar y de las que no queremos olvidar".

Durante el evento los asistentes escribieron aquellos momentos y vivencias que quisieran guardar, y aquellos que quisieran olvidar siguiendo la dinámica de la novela de Kellen / EPE

El universo literario de Kellen dará un salto al cine y la televisión

En apenas tres meses, el próximo 5 de junio, llegará a los cines la adaptación de 'Todo lo que nunca fuimos', un salto a la gran pantalla que Alice dice afrontar "con mucha ilusión y curiosidad". La historia, basada en el libro de la valenciana, seguirá a Leah, una joven artista que, tras perder trágicamente a sus padres, deja de pintar por el dolor. Axel, el mejor amigo de su hermano, intentará ayudarla a recuperar la luz, sin saber que ella, siempre ha estado enamorada de él. Protagonizada por Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, los fans de la escritora ya esperan con entusiasmo el filme, que promete ser uno de los dramas románticos del verano.

Poco después, en julio, llegará también la adaptación de 'El mapa de los anhelos', esta vez a la televisión de la mano de la plataforma de contenidos Netflix. La producción, que cuenta con Alicia Falcó y Pablo Álvarez como protagonistas adaptará la exitosa novela en formato miniserie, para narrar la historia de duelo y autodescubrimiento de Grace, que tras la muerte de su hermana Lucy, deberá seguir junto a Will un juego de cartas, que se transformará en un viaje de sanación.

Aunque son muchas las adaptaciones criticadas por su falta de parecido con las novelas, Alice asegura que "lo lleva bien", y que entiende "que hay que ser generosa con la cantidad de gente que está trabajando ahí que lleva toda su vida dedicándose a eso, cuando tú no tienes ni idea". Además, la escritora valenciana tiene muy claro "que hay cosas que funcionan en el papel, y cosas que funcionan en la pantalla".

"A mí también me encantaría hacer una novela, con una escena superrápida, de pocos segundos, con una música de fondo y poder ver toda la vida de los personajes pasar en un minuto y medio, pero yo no puedo hacer eso en una novela porque no funciona... pues lo mismo pasa a la inversa", sentencia.

¿Quién es Alice Kellen?

Mezclando el nombre de 'Alice in Wonderland' la obra de Lewis Carrol, e inspirándose en su escritora favorita de la adolescencia, Mariane Keyes, así nació el pseudónimo con el que la autora valenciana se identifica en las portadas de sus novelas. Y es que aunque ahora Alice Kellen firma libros y organiza eventos de presentación, hubo un momento en que este pseudónimo actuaba más como refugio que como escaparate.

'El Club del Olvido' tiene 480 páginas y saldrá a la venta por 20,90 euros / EPE

La propia Silvia confesaba que "no quería que se supiese", ya que ni siquiera su entorno sabía que escribía. "Yo escribía y lanzaba a Amazon", contaba la escritora, "era como una cosa muy separada de mi vida, tipo pasatiempo, y en ese momento obviamente, no imaginaba todo esto". Pese a que Alice ha decidido mantener el nombre que la llevo a la cima del mundo literario, no duda al confesar que hay mucho de Silvia en todo lo que escribe.