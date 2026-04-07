Brutal paliza mortal en Rivas: dos detenidos por matar a un hombre junto a la Cañada Real

Un episodio de violencia descarnada en una plaza próxima a la Cañada Real, en Rivas Vaciamadrid, ha acabado con un hombre muerto y los dos presuntos autores entre rejas. La Guardia Civil ha detenido a dos personas a las que se atribuye un delito de homicidio, después de la agresión mortal sufrida por la víctima el pasado 23 de marzo.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el hombre agredido consiguió llegar por sus propios medios hasta el centro de salud de la localidad. Lo hizo malherido, con múltiples lesiones en la cabeza y en el rostro, en un estado de extrema gravedad que hizo saltar todas las alarmas del personal sanitario.

Ya en el ambulatorio, la víctima entró en parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital 12 de Octubre. Pese a los esfuerzos de los médicos, el hombre terminó falleciendo tres días después como consecuencia de las heridas externas e internas que presentaba.

A partir de ese momento, la investigación se centró en reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables de la salvaje agresión. Las pesquisas permitieron localizar a los presuntos autores y, tras los dispositivos desplegados por los agentes, se procedió a la detención de dos personas, acusadas de un delito de homicidio y otro de robo con violencia.

Tras una entrada y registro autorizada por el juzgado competente, la Guardia Civil intervino diversos objetos relacionados con la investigación, piezas que ahora resultan clave para apuntalar el caso. Los dos arrestados, que contaban con numerosos antecedentes, fueron puestos a disposición judicial y finalmente ingresaron en prisión provisional.