El bingo toma la gran pantalla: Cines Callao convierte abril en un bingo gigante para celebrar cien años de historia

Hay iconos madrileños que no necesitan presentación, pero sí nuevas formas de seguir contando su historia. Cines Callao, uno de los grandes templos culturales del centro de la capital, ha decidido celebrar su centenario mirando a uno de esos imaginarios que forman parte de la memoria colectiva española: el del bingo, el humor popular y aquel cine que durante años convirtió la risa en fenómeno de masas.

La idea es transformar la sala, durante el mes de abril, en un espacio donde convivan cine, nostalgia, humor y experiencia inmersiva. No como un ejercicio de simple homenaje, sino como una manera de releer una parte muy reconocible de la cultura popular española desde un lenguaje contemporáneo. En otras palabras, Callao quiere que este aniversario no se limite a recordar su pasado, sino a activarlo.

Cine Callao - Patrimonio cultural y paisaje urbano. / Ayuntamiento de Madrid

La programación especial gira en torno a tres títulos vinculados a Ízaro Films, la mítica productora asociada al cine comercial español de la Transición y al universo creativo de Mariano Ozores, Andrés Pajares y Fernando Esteso. Una elección nada casual: además de formar parte del ADN sentimental de varias generaciones, estas películas conectan directamente con la historia del propio cine madrileño, ya que Ízaro Films y Cines Callao comparten propiedad.

El ciclo arranca con Los Bingueros, los días 10 y 11 de abril, seguramente el título más reconocible de todos los escogidos y también el que mejor resume el espíritu de esta propuesta. La película, estrenada en 1979, convirtió el bingo en símbolo de una España en plena transformación y acabó instalándose en el imaginario popular como una de las comedias más recordadas de la época.

La segunda cita llegará el 18 de abril con Los liantes, otra muestra del humor absurdo, directo y desacomplejado que marcó el cine comercial de aquellos años. Cerrará el ciclo Un rolls para Hipólito, el 25 de abril, con esa mezcla de costumbrismo e ironía social que definió buena parte del trabajo de Ozores y que sigue funcionando hoy como retrato reconocible de otra época.

Mucho más que un ciclo de películas

Lo interesante de esta propuesta es que no se queda en la proyección de clásicos. Cines Callao plantea toda la programación como una experiencia inmersiva y emocional que utiliza el bingo como hilo conductor. No solo por su peso en la cultura popular española, sino por todo lo que representa: una forma de ocio, un punto de encuentro y una estética muy concreta que atraviesa varias décadas de memoria compartida.

Esa dimensión experiencial tendrá su momento más visible el 9 de abril, fecha elegida para el arranque oficial de la programación con un evento exclusivo a puerta cerrada para cerca de 300 invitados del ámbito cultural, cinematográfico y social. La sala principal se transformará entonces en un bingo inmersivo, con escenografía específica y una puesta en escena pensada para mezclar espectáculo, evocación y actualidad. Al frente de la velada estará Carlos Areces como maestro de ceremonias, en una noche que contará además con catering y un DJ set de Javier Dichas. La combinación refuerza bien la idea de fondo: este centenario no quiere quedarse en el homenaje solemne, sino explorar formas más lúdicas y abiertas de celebrar el lugar que ocupa Callao en la vida cultural madrileña.

Esta iniciativa es solo el primer paso dentro de una agenda más amplia con la que Cines Callao irá celebrando su centenario a lo largo de 2026. La programación prevista incluirá nuevos ciclos, eventos especiales y distintas activaciones que recorrerán otras maneras de entender el cine y su vínculo con la ciudad. Pocos espacios pueden presumir de haber acompañado de forma tan directa la evolución del cine en España: desde la primera proyección sonora hasta la llegada del color, el 3D o el video mapping incorporado en su remodelación de 2024. Callao no ha sido solo escenario de exhibición, sino también testigo privilegiado de cómo han cambiado las formas de mirar, contar y consumir cine en el país.

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En ese contexto, este abril dedicado al bingo y al cine popular español funciona como una declaración de intenciones. Por un lado, reivindica una parte del audiovisual que a menudo se recuerda con mezcla de ironía, cariño y nostalgia. Por otro, demuestra que la memoria cultural también puede activarse desde el juego, el humor y la experiencia compartida.